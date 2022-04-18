Пьяный пассажир разбил окна автобуса в Нур-Султане

Пьяный мужчина разбил окна в одном из городских автобусов в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook компании City Transportation Systems.

17 апреля пьяный пассажир электробуса маршрута №7 аварийным молотком разбил боковые стеклопакеты, рассказали в CTS.

Действия дебошира зафиксировала видеокамера. На записи видно, как мужчина поочередно разбивает аварийным молотком несколько окон транспорта, неистово пинает дверь. При этом находящиеся в салоне автобуса мужчины даже не пытаются остановить нетрезвого пассажира.

Вызвал полицию и удерживал нарушитель до прибытия стражей порядка водитель автобуса, отметила руководитель службы по связям с общественностью CTS Науат Азанбаева.

Сотрудники полиции задержали хулигана.

«К слову, из-за подобных случаев автобусам приходится простаивать на ремонте для закупа необходимой запчасти и ее замене, вместо того, чтобы курсировать на линии.

Уважаемые пассажиры, призываем вас бережно относиться к нашему общему благу! Давайте уважать друг друга и водителей общественного транспорта за их нелёгкий и опасный труд», – призвали астанчан в компании.