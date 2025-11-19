Четверо подсудимых, надев капюшоны и маски, напали на потерпевшего
Межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны вынесен приговор в отношении четырех лиц, признанных виновными в совершении разбойного нападения, сообщает Kazpravda.kz
Четверо подсудимых выбрали безлюдное место, надев капюшоны и маски, напали на потерпевшего.
Во время ограбления они применили физическое насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего.
Прокурор и потерпевший просили назначить наказание подсудимым в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Сторона защиты и подсудимые просили не назначать наказание, связанное с лишением свободы.
Суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние, молодой возраст осужденных, положительные характеристики, а также добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшему.
"Учитывая тяжесть совершённого преступления, относящегося к категории тяжких, причинение потерпевшему вреда средней тяжести, повышенную общественную опасность содеянного, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и мнение потерпевшего, суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.