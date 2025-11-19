Пять лет лишения свободы получили разбойники в Астане

Закон и Порядок
135

Четверо подсудимых, надев капюшоны и маски, напали на потерпевшего

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны вынесен приговор в отношении четырех лиц, признанных виновными в совершении разбойного нападения, сообщает Kazpravda.kz

Четверо подсудимых выбрали безлюдное место, надев капюшоны и маски, напали на потерпевшего.

Во время ограбления они применили физическое насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего. 

Прокурор и потерпевший просили назначить наказание подсудимым в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Сторона защиты и подсудимые просили не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние, молодой возраст осужденных, положительные характеристики, а также добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшему.

"Учитывая тяжесть совершённого преступления, относящегося к категории тяжких, причинение потерпевшему вреда средней тяжести, повышенную общественную опасность содеянного, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и мнение потерпевшего, суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

#Астана #суд #разбойники

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Наука для возрождения зеленого фонда Алматы
Танец – это душа народа
Когда очистить означает сберечь
В судьи – в режиме онлайн
Как восполнить дефицит врачей
Более 120 тысяч жителей не имеют медстраховки
Уважайте пешеходов!
Так держать, молодежь!
Мировые хиты – на народных инструментах
Многодетная семья получила квартиру
Малыми шагами к большой цели
За чей счет сделка, господа риелторы?
Модернизируют энергокомплекс
Маршрут «Сарыбел» привлечет туристов
Трилистник кофейных предпочтений
Защитить детей в цифровом пространстве
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Умное финансирование детсадов?
Зима будет теплой
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

В МВД предупредили о норме, вступающей в силу 1 января 2026…
Почти 100 кг редкого растения собрали задержанные жители Ту…
Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахста…
В Семее задержан 19-летний наркозакладчик

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]