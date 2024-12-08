Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Фото: НОК Казахстана

Наши спортсменки приняли участие в девяти полуфинальных боях.

Виктория Графеева, выступающая в весе до 60 килограммов, досрочно победила Порнтипу Буапу (Таиланд).

Также вышли в финал и Аида Абикеева (до 63 килограммов). В 1/2 она оказалась сильнее Тханань Сомнуек (Таиланд).

Наталья Богданова (до 70 килограммов) в бою за выход в финал оказалась сильнее Анастасии Черноколенко (Украина).

В финале категории до 81 килограмма Казахстан представит Гульсая Ержан, победившая в полуфинале Cохибу Рузметову (Узбекистан).

В оставшихся пяти поединках наши спортсменки уступили и завершили ЧА с бронзовыми медалями.

Айгерим Саттыбаева (до 48 килограммов) проиграла Фарзоне Фазиловой (Узбекистан).

Жазира Оракбаева (до 52 килограммов) потерпела поражение от Ферузы Казаковой (Узбекистан).

В весе до 57 килограммов Улжан Сарсенбек не смогла пройти Пунрави Руенрос (Таиланд).

Милана Сафронова (до 66 килограммов) уступила Навбахор Хамидовой (Узбекистан), а Диана Магауияева (до 75 килограммов) досрочно проиграла Лине Ванг (Китай).

Сразу с финала начнёт выступление на ЧА Елдана Талипова (свыше 81 килограмма).