Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период с 2019 по 2025 год жители городов Жезказган и Сатпаев области Ұлытау группой лиц по предварительному сговору хранили с целью сбыта крупное количество наркотического вещества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

По данному факту в отношении 5 граждан Департаментом полиции области Ұлытау проведены следственные действия, по результатам которых уголовное дело направлено в суд.



Приговором Жезказганского городского суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.



Прокуратура области Ұлытау предупреждает, что незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, сбыт и реклама наркотиков – влекут за собой строгую уголовную ответственность.