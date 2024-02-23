Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты

Наш герой признается, что метеориты попали в поле его интереса относительно недавно. По профессии Ильдар – маркетолог, был в числе первых обладателей стипендии «Болашақ», благодаря которой в 1996 году успешно окончил бизнес-школу Вашингтонского университета. Затем долгие годы руководил отделом маркетинга в международных компаниях, позже открыл бизнес в сфере электронной коммерции. И во время пандемии в 2021 году Ильдар вдруг понял, что хочет заняться чем-то новым и необычным.

– У многих стандартные хобби: кино, музыка, книги. Тогда мой 12-летний сын Амир сказал, что его знакомый увлекается моделированием самолетов. Это было интересно, но я хотел чего-то еще более неординарного. Так в Интернете наткнулся на метеориты. Через сайт объявлений нашел парня из Темиртау, который профессионально занимался поиском метеоритов. Созвонились, разговорились, и он открыл для меня новый мир увлечения, – улыбается Ильдар.

Он также изучал все о космических «пришельцах» на тематических сайтах, обложил себя книгами и справочниками. Решил, что хочет специализироваться именно на казахстанских образцах.

– На тот момент официально был 21 метеорит, – говорит коллекционер, – все они зарегистрированы в международной базе Meteoritical Bulletin Database. Я стал собирать информацию по каждому казахстанскому метеориту. Мне было интересно не столько обладать камнем, сколько знать его историю: как и где был найден, из чего состоит, через какие руки прошел, кто его владелец. Тогда камень для меня оживал и вызывал особые эмоции.

Вскоре Ильдар Халитов решил самостоятельно приобрести свой первый метеорит. В международной базе приметил камень, который был найден в Березовке Павлодарской области.

– В графе владельца было указано имя – Арон Кадыров. Там же увидел его email, куда тут же написал, что хочу купить метеорит. Парень согласился, ответил, как нашел этот 35-килограммовый метеорит. Основную часть продал, у себя оставил небольшой срез – 600 с лишним граммов. Тогда я связался с приятелем из Астаны, который вместо меня съездил, взвесил и купил для меня этот камень. Когда я взял его на руки, то ощутил тяжесть, так как в нем много никелистого железа. Это было непередаваемое чувство!

Так, обращаясь напрямую к обладателям, Ильдар приобретал один камень за другим. Сейчас у него в коллекции девять казахстанских и девять зарубежных метеоритов. Они разных размеров, форм и цветов. Самый большой из отечественных – «Маяк» из Костанайской области, который весит 680 граммов. Самый ценный – «Абай». И дело здесь не в материале.

– «Абая» у меня всего 13 граммов. Он железный, найден в Туркестанской области. Я познакомился с шымкентцем, продавшим мне его. Поразила история: метеорит найден в 2016 году в городище Торткуль. Оказалось, что занесен он был туда караваном еще 7-8 веков назад. И с тех пор камень лежал под покровом песка и пыли, пока к нему не добрались. Большая его часть хранится в частном музее в России, а у меня есть фрагмент этого древнего метеорита, – гордится Ильдар.

Коллекционер признается, что не всегда легко добыть космических «пришельцев», ведь многие владельцы не готовы расстаться с сокровищем. Ситуация осложняется тем, что все отечественные находки хранятся в разных странах.

– Не преувеличу, если скажу, что я единственный коллекционер в стране, обладаю­щий большой коллекцией отечественных метеоритов – девятью из 23 зарегистрированных. В отечественных музеях их нет. Большинство наших камней находится в России. К примеру, у Академии наук РФ есть закрытое хранилище, где есть, в том числе, и казахстанские образцы. Но доступ туда не только покупателям, но всем посетителям закрыт, – разводит руками наш герой.

Статистика гласит, что в год в мире падает около 100 тыс. тонн метеоритного вещества. Ильдар Халитов объяс­няет, что основная их масса сгорает в земной атмосфере и оседает на земле в виде космической пыли, которую мы не видим. До Земли добираются около 500 камней. Но только 20 из них будут найдены, остальные падают в океаны, теряются в лесах, горах и пустынях.

– В Казахстане, по этой же оценке, каж­дые два-три года может быть найден крупный метеорит. За последние 10 лет обнаружены несколько ценных образцов. Сейчас, например, два метеорита находятся на регистрации: один из них, самый крупный – 168 килограммов, найден в Северо-Казахстанской области. Обычно наши метеориты находят сельские жители, чабаны, трактористы, которые работают на полях. Интересный случай произошел в 1963 году во время рыбалки на озере Зайсан. Отец и сын стали свидетелями падения метеорита. Школьник взял упавший камень, но отец попросил выбросить его, поскольку есть такое предубеждение, что небесные камни радиоактивны. А сын взял и обратился к исследователям. Так был зарегистрирован знаменитый метеорит «Зайсан», – отметил наш собеседник.

Было интересно узнать, как можно отличить настоящий космический материал от подделки или обычного камня, ведь визуально можно ошибиться.

– Первый признак – кора плавления, – объясняет Ильдар Халитов, – когда метео­рит летит к нам на космической скорости, атмосфера давит на него, происходит нагрев, и он начинает обугливаться. В результате камень покрывается черной скорлупой. Второй признак – форма метеорита. На камне видны бороздки, которые появляются из-за большого давления воздуха. Третий – камень будет магнитить, так как почти все метеориты содержат никелистое железо. В земных породах содержание никеля не превышает двух процентов, а во всех метеоритах – от пяти и выше. Если уж точно определять, метеорит перед вами или нет, то лучше провести анализ на содержание никеля.

Любопытно и то, как ученые узнают, сколько лет метеориту. В этом случае, как заверяет коллекционер, есть два понятия возраста – космический и земной.

– Космический – это время, когда метео­рит откололся от так называемого родительского тела. Например, астероиды часто сталкиваются в космосе, в результате чего откалываются куски, которые падают на Землю. Ученые с помощью изотопного датирования могут определить, когда этот метеорит отделился от космического тела. Например, метеорит «Биштюбе» летел к нашей Земле 825 миллионов лет. Что касается земного возраста, то здесь точка отсчета начинается с того момента, когда метеорит упал на нашу планету. Например, некоторые метеориты сотни тысяч лет лежат на земле, пока их не найдут, – говорит любитель.

Ильдар поделился мечтой о том, какой метеорит хотел бы заполучить в свою коллекцию. Среди них – «Биштюбе», который найден 135 лет назад у села Бестобе Костанайской области. Это самый крупный метеорит Казахстана весом 60 килограммов. В свое время в Германии его разделили на множество камней и отправили во все музеи мира.

– А еще я хотел бы приобрести метеорит «Каракол» – это первый задокументированный метеорит Казахстана, который был найден на территории Восточного Казахстана в 1840 году, – мечтательно говорит наш собеседник. – На рынке его сейчас нет, основная масса находится в Москве. Даже нет гипсового муляжа или слепка в Казахстане. Среди желанных находок я бы отметил «метеорит Ямышева» – он считается самым красивым метеоритом Казахстана. В нем содержится минерал оливин, который придает камню особый янтарный блеск. И на рынке он стоит огромных денег.

Ильдар Халитов не ограничивается только коллекционированием, он помогает таким же любителям и поис­ковикам регистрировать метеориты. Так, каждая находка из космоса должна получить свое уникальное название и войти в международную метеоритную базу. Для этого необходимо провести исследование образца в специальной лаборатории. Но в Казахстане такой аккредитованной лаборатории нет.

– Тогда я обратился в международные институты. Выяснил, что во всех странах Европы можно зарегистрировать метеорит. Выбрал институт Франции, отправил им 20 граммов вещества, указал, где был найден метеорит, в каком количестве, его размер. И через несколько месяцев пришел ответ – ваш метеорит зарегистрировали! Сегодня в международной базе уже числятся 23 казахстанских метеорита.

Собирая камни, Ильдар Халитов понял, что ему хочется рассказать о них. Так появилась задумка написать книгу о казахстанских метеоритах в жанре документальной прозы. Этот труд автору дался нелегко, ведь пришлось иметь дело с архивами, работать с документами, сопоставлять данные.

– Поскольку книга была адресована молодежной аудитории, то нужно было сделать ее увлекательной. Важная часть – визуализация контента, поэтому в книге я использовал 200 фотографий. Сложность была в том, что фото казахстанских метеоритов в хорошем разрешении у нас практически не было. Поэтому я обратился в 15 мировых музеев, которые бесплатно предоставили мне качественные фото, за что я им благодарен, – отметил исследователь.

Во время написания книги Ильдар Халитов постоянно сотрудничал с казахстанскими экспертами и учеными, которые помогали сверять и уточнять факты. В конце 2023 года «Казахстанские метеориты» увидели свет. В книге есть описание, фото, история всех 23 казах­станских метеоритов.

– Это меньшая часть всех упавших космических тел в нашей стране, – напомнил автор, – в книге есть глава «Утерянные метеориты», где говорится о свидетельствах падений «гостей» из космоса, которые еще не найдены. То есть это широкое поле для исследований. Я буду рад, если мой труд будет мотивировать детей к изучению космоса, побудит выбрать профессию геолога, астронома или нацелит на поиск своего метеорита!