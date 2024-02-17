Qarmet опроверг слухи относительно своих подрядчиков

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Комбинат Qarmet сделал заявление в связи с распространяющейся в социальных сетях информацией о несоответствии квалификации подрядных организаций, оказывающих услуги для компании.

«По состоянию на 17 февраля текущего года все подрядные организации, участвующие в обеспечении деятельности комбината, шахт, рудников и других объектов Qarmet полностью соответствуют требованиям законодательства РК и имеют сопутствующие лицензии. Недобросовестные партнеры, согласно принципам компании, к работе более не допускаются», - говорится в заявлении.

Исходя из изложенного, Qarmet просит считать публикации о привлечении неквалифицированных подрядчиков информационным вбросом с целью дискредитации новой политики компании о нулевой терпимости по отношению к коррупционным схемам.