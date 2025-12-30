В Астане состоялось третье заседание Рабочей группы по Парламентской реформе под председательством Государственного советника Ерлана Карина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ерлан Карин отметил, что инициированная Главой государства парламентская реформа является логическим продолжением масштабной политической модернизации в рамках базовой формулы государственного строительства «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Госсоветник также напомнил, что предстоящая парламентская реформа направлена на повышение эффективности и качества законотворческой работы.

На заседании рассмотрены промежуточные итоги сбора и систематизации предложений граждан по парламентской реформе, а также обсуждены ключевые аспекты законодательной функции будущего однопалатного Парламента.

В ходе совещания директор Института парламентаризма Наталья Пан представила сводную информацию о поступающих предложениях граждан, экспертов и общественников. В частности, через специальный раздел «Парламентская реформа» на платформах e-Otinish и eGov поступило свыше 400 предложений. Предложения членов Рабочей группы, политических партий, а также инициативы граждан систематизируются и проходят аналитическую обработку в Институте парламентаризма.

По словам Государственного советника, между заседаниями идет большая, содержательная работа по выработке общих подходов на основе новых предложений и инициатив по предстоящей парламентской реформе. Ерлан Карин также отметил улучшение качества аналитической работы и самих предложений.

Заместитель руководителя Рабочей группы – помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев изложил общие подходы по совершенствованию законотворческой функции Парламента, выработанные на основе предложений членов Рабочей группы и политических партий.

Со своими идеями и предложениями по организации законотворческого процесса и о механизмах повышения качества законов выступили члены Рабочей группы Марат Шибутов, Андрей Чеботарев, Азат Перуашев, Виктор Малиновский, Магеррам Магеррамов, Бурихан Нурмухамедов, Үнзила Шапақ, Лейла Жақаева, Снежанна Имашева, Елнур Бейсенбаев, Алуа Ибраева, Никита Шаталов, Индира Аубакирова, Ерлан Сарсембаев.

Членами Рабочей группы было отмечено, что Парламентская реформа является важным этапом политической модернизации и направлена на повышение роли и эффективности законодательной власти, а также на дальнейшее развитие профессионального законотворчества.

По итогам заседания руководитель Рабочей группы – Государственный советник поручил обобщить и проанализировать все поступившие предложения.

Выработка подходов по совершенствованию парламентской системы будет поэтапно продолжена на следующих заседаниях группы.