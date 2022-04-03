2 апреля на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» погиб 36-летний работник подрядной организации ТОО "УглеСпецМонтаж". Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался еще до приезда медиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Несчастный случай произошел около 13:30 минут. Подземный горномонтажник получил наряд на демонтаж и разборку секции механизированной цепи Глинник. При выполнении работ по разборке секций горняк получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Спасти пострадавшего не удалось.

Компания "АрселорМиттал Темиртау" сообщает, что была создана государственная комиссия, которая расследует причины несчастного случая.

Фото: arcelormittal.kz