Так уходят в забои

Возможность побывать в шахте журналисты получили благодаря пресс-туру, организованному на рудники корпорации «Казахмыс» Министерством промышлен­ности и строительства в рамках Года рабочих профессий.

...Облачившись в спецформу, наша группа отправляется на шахту № 65 Южно-Жезказганского рудника, чтобы своими глазами увидеть, как идет бурение и какую технику используют шахтеры в забое.

Перед спуском проходим алкотест, измеряем кровяное давление, прослушиваем инструктаж по технике безопасности, получаем СИЗы и только после отправляемся в ламповую, где каждому выдают самоспасатель (внушительный цилиндр, весом около трех килограммов), медицинскую аптечку (она, напротив, крохотная – легко умещается в кармане куртки) и шахтерский светильник.

От заместителя председателя правления по производству ТОО «Корпорация «Казахмыс» Саята Бакирова, сопровождающего нас, узнаем, что фонарик снабжен цифровым датчиком, который передает на поверх­ность сведения о местонахож­дении человека, и мы как на ладони находимся у специалис­та, следящего из кабинета за всеми перемещениями нашей «шахтерской группы» в онлайн-режиме.

И вот в полной экипировке мы, как заправские рудокопы, спускаемся в шахтной клети вниз, пробуя на вкус незнакомый воздух и маскируя шуточками подкрадывающееся волнение. Честно признаюсь, в таком небольшом пространстве – метра три на полтора – дружеское плечо ощущается острее.

Тепло, слегка влажно, в свете лучей кружатся пылинки... Через минут пять мы на глубине 360 метров!

По шахте перемещаемся на специальной машине – минке, которой управляет Еркебулан Жанбырбай. Уже восемь лет он каждый день развозит людей по рабочим местам, а в конце смены всех собирает и доставляет к клети.

Нашим глазам открывается настоящий подземный город с узкими улицами, по которым может проехать только одна машина, и широкими пространствами – в них размещается реммастерская на несколько машин или комната отдыха для рабочих. Ориентироваться в подземном лабиринте помогают­ таблички-указатели.

То и дело нам попадаются самосвалы, погрузчики.

– Здесь действуют другие правила движения, – рассказывает­ Еркебулан. – Один звуковой сигнал – стоп, два – движение вперед, три – назад. Разрешенная скорость движения – около 20 километров в час. Общая длина шахтных дорог – порядка 40 километров, а располагаются они на нескольких уровнях.

Не шахта,

а подземный город

Южно-Жезказганский рудник в составе шахт № 3, 44, 45 был соз­дан в 1965 году с расчетом производительности до 2,8 млн тонн в год, но через десять лет после ввода шахты № 65 его проектная годовая производительность увеличилась до 5,5 млн тонн.

– В настоящее время основные запасы рудных залежей Южно-Жезказганского рудника отработаны, ведется доработка на периферийных участках шахтного поля. Если еще в 2000 году на руднике добывали 5,5 миллиона тонн руды со средним содержанием меди 1,07 процента, то уже на этот год запланировано добыть 4,8 млн тонн с почти вдвое меньшим содержанием. Сегодня здесь работают 1 054 человека. Тяжелый труд в забое ценится высоко – средняя заработная плата на руднике 905,5 тысячи тенге, – говорит Саят Бакиров, который, к слову, свой трудовой путь начинал помощником бурильщика на шахте № 57.

По словам главного геомеханика Жезқазған Тау-кен өндірісі корпорации Дениса Мосякина, отработка на ЮЖР ведется наиболее безопасным проверенным методом – камерно-стволовым. После специальной подготовки идет сплошная выработка горной породы камерами. Оставляемые опорные целики, сложенные из руды, как колоссы поддерживают отработанное пространство. Со всех горизонтов добытое сырье попадает на рельсовый горизонт, а оттуда по скипу выдается­ на-гора.

– Месторождение отрабаты­вается уже более 90 лет, за эти годы шахтеры выработали миллиард тонн руды. Между Сатпаевым и Жезказганом образовался своеобразный многоуровневый подземный город площадью почти 200 квадратных километ­ров – на этой территории может поместиться 70 городов размером с Жезказган! – поясняет главный геомеханик.

Целики служат 35 лет. За их состоянием следит автоматизированная сейсмическая система, которая регистрирует любые изменения давления, любой сдвиг, незначительные отслоения породы; выдает координаты и позволяет прогнозировать возможные обрушения в шахте. В помощь ей применяется спутниковый мониторинг для определения оседания поверхности, улавливающий изменения с точностью до 1 мм.

Проходчик Жалгас Шахмуратов трудится на 65-й уже четыре года. По его мнению, самое главное в работе под землей – безопасность. Если шахтер дисциплинирован и внимателен к мелочам, действует по инструкциям, то родные могут не беспокоиться за него.

О перспективах

Убывающие объемы ЮЖР компания восполняет, развивая месторождения Жыландинской группы. Это позволяет обеспечить моногород Сатпаев 1 400 рабочими местами. Пять перспективных участков Жыланды – Итауыз, Восточная и Западная Сарыоба, Карашошак и Кипшакпай – расположены в 30 км от Жезказгана. Их общие запасы – 180 млн тонн.

– Часть Жыланды отрабаты­вается шахтным способом, часть – карьерным, – рассказал директор департамента по горному планированию ТОО «Корпорация «Казахмыс» Серик Жакупов. – Вскрышные работы на Восточной Сарыобе велись до 2010 года. Два года назад добычу медистых песчаников со средним содержанием меди 1,1 процента открытым способом возобновили. Срок жизни Жыланды – до 2065 года.

На одном из флангов вскрыша продолжается. План на этот год – 2,5 млн тонн горной массы, из них 540 тыс. тонн – добыча чистой руды.

По программе прироста запасов корпорация проводит геофизические исследования на флангах Жезказганского рудного района и прилегающих территориях. Геологи для поиска применяют различные методы: аэрогеофизику, сейсморазведку, наземную геофизику и буровые работы, используя передовое оборудование. По словам директора департамента геологоразведочных работ ТОО «Корпорация «Казахмыс» Бекасыла Аукешева, все рудники компании оцифрованы на 85%.

– Компания наладила сбор полевых данных, их обработку, получение результатов из лаборатории и построение 3D-моделей для передачи в добычные подразделения. Стоит задача – не только прирастить ресурсы, а использовать их рационально, поэтому «Казахмыс» ведет разведку сразу по 48 элементам, включая медь, золото, серебро, цинк, свинец, кобальт, – уточнил Бекасыл Аукешев.

В Жезказгане строится передовой геологический кластер, который будет включать современные геохимические и геофизические лаборатории, кернохранилище, учебный центр, специализированную библиотеку и музей гео­логии. Как полагают в компании, это позволит геологические изыскания вывести совершенно на новый уровень.

Здесь люди простые

Следующий перспективный рудник компании – Жомарт – со 100 млн тонн запасов.

После трагических событий, произошедших здесь в феврале нынешнего года, шахтное поле № 1 до сих пор затоплено. По предварительным выводам, выделение и воспламенение метана стали причиной взрыва и привели к гибели семи сотрудников «Казахмыса».

– Так как для медных рудников не характерно образование этого горючего газа, его появление стало неожиданностью. Сегодня совместно с научными институтами Казахстана и России ведется работа по установлению природы происхождения метана. Ежедневно в эпицентре и на прилегающей территории берутся пробы на наличие газа из пробуренных скважин, – пояс­нил директор шахтопроходческого треста им. Г. Омарова Кайрат Керимкулов.

По словам начальника управления по поддержке систем производственной безопасности и охраны труда Гульшат Естаевой, компания выполнила 29 из 45 предписаний, назначенных правительственной комиссией по расследованию причин и ликвидации последствий аварии. 16 находятся в работе: некоторые касаются изменений в законе, некоторые – долгосрочных проектов, связанных с закупкой оборудования. Полностью они могут быть выполнены к середине 2026 года.

Сегодня на руднике про­водится­ дегазация, модернизирована вентиляция; он обеспечен газоанализаторами, системами «Альтаир» и «Спутник-М». Новые датчики, устанавливаемые по всему периметру шахты, предоставляют информацию в режиме онлайн. Если они обнаружат метан, то автоматически отключат работающее оборудование и технику. Теперь ни одна шахтерская бригада не спус­кается в забой без переносного газоанализатора.

Все это мы увидели во время спуска на Жомарт-2, где 16 июня этого года после некоторого простоя работы частично возоб­новились.

Теперь на минке наша группа едет минут 40 – есть время оценить гигантские масштабы шахты. Нас сопровождает диспетчер производственного отдела рудника Юлия Сафина. Она на Жомарте трудится уже 16-й год. По ее словам, для работающих на руднике людей сегодня созданы все условия безопасности. Благодаря внедрению системы позиционирования отслеживать местонахождение спустившихся под землю стало гораздо проще.

Первая остановка – участок, где идут крепежные работы. Мы наблюдаем, как буровая установка анкерами «прошивает» кровлю, защищая ее от обрушения. Эту важную операцию выполняет оператор Айтымбай Акимбет.

На следующем участке идет подготовка для взрывных работ. Здесь другая мощная машина вкручивает сталеполимерные болты длиной 2,5 м. Управляет ею оператор буровой установки Boomer Арман Сыздыков. На Жомарте он трудится бурильщиком шпуров уже 10 лет (подземный стаж – 17 лет). По его словам, применение такой техники значительно повышает точность и качество бурения.

Руководит всеми работами на добычном участке № 1 Жандос Сагынбаев, опытный уважаемый специалист.

На подземном ремпункте рудника, оборудованном зарядной станцией, нас встречает главный механик Айдос Абенов. Он работает здесь с 2001 года – со времен вертикальных проходок.

– На руднике Жомарт с 2023 года используются самоходные погрузочно-доставочные электромашины Epiroc. Они вывозят горную массу с проходчес­ких забоев и тупиковых выработок. Заряда батареи достаточно для трехчасовой работы. На этих машинах нет дизельных двигателей, нет и вредных выхлопов, они легко управляемы – хорошо показали себя в работе, – говорит главный механик.

А речь идет о погрузчиках и самосвалах грузоподъемностью 40 тонн для вывоза горной массы. Колесо у такой экомашины диаметром почти с человечес­кий рост! Благодаря им стало меньше ручного труда, а воздух в забое – чище.

…Надо сказать, что я упомянула далеко не всех сотрудников, с кем довелось познакомиться на рудниках «Казахмыса». А рабо­тают там проходчики, бурильщики, взрывники, маркшейдеры, геологи, ламповщицы, водители, электрики, операторы самоходных машин, инженеры. Все они люди надежные, трудолюбивые, открытые – в шахтерах другие не задерживаются.