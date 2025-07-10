Работа центра для пожилых людей заинтересовала мажилисмена

Мажилис
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Депутат Мажилиса Данабек Исабек в рамках рабочей поездки в Шымкент посетил центр «Ізетті зейнеткер» и ознакомился с деятельностью учреждения, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Центр «Ізетті зейнеткер» открыт в рамках предвыборной программы партии AMANAT и начал работу 1 ноября 2023 года. Здесь проходят  краткосрочное оздоровление и реабилитацию городские пенсионеры. Изначально учреждение было рассчитано на одновременный отдых 70 человек. После реконструкции учреждение расширено до 120 мест.

Данабек Исабек ознакомился с работой центра, побеседовал с пожилыми людьми и поинтересовался их самочувствием.

«Это значимая инициатива, направленная на поддержку и улучшение качества жизни старшего поколения. Здесь созданы все условия для пожилых людей. Продуманы и медицинское обслуживание, и культурно-просветительские мероприятия, и поддержка в быту. Такие центры позволяют нашим пожилым людям чувствовать себя полноценными членами общества. Поэтому необходимо широко распространять подобный опыт в других регионах страны. Уважение к пожилым – пример для поколений. Работа в этом направлении всегда должна быть в центре внимания государства»,  отметил Данабек Исабек.

Общая площадь здания составляет порядка 3700 кв. м. На территории предусмотрены благоустроенный двор для прогулок, зеленые зоны со  скамейками, фонтан и мини-парк. Все это  направлено на создание комфортных условий для полноценного отдыха и психологического восстановления пожилых людей.

Постояльцы центра обеспечены полным комплексом медицинских и социальных услуг. Каждый пенсионер проходит медицинское обследование и получает специализированные процедуры в зависимости от состояния здоровья.

Процесс получения путевок в центр «Ізетті зейнеткер» полностью цифровизирован. Пенсионеры могут зарегистрироваться и подать онлайн-заявку через портал geo-shym.kz с использованием ЭЦП. После подачи заявки возможно отслеживать очередь в электронной системе.

#мажилис #депутат #регион

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