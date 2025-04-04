фото от фотопортала «Кипятком», архив "КП"

На днях в столице прошло довольно необычное мероприятие Doula Event. Необычное, потому что наверняка подавляющее большинство ведать не ведает, кто такие доулы. Профессия действительно редкая, а специализация узкая, к помощи доул женщины обращаются лишь в определенный период – во время беременности и родов.

Приглашали всех: будущих (и «действующих») мам и пап, профильных специалистов и тех, кому было бы интересно освоить эту профессию. Спикеры тоже были самые разные: акушеры-гинекологи, педиатры, консультанты по грудному вскармливанию, детские нейропсихологи, специалисты по послеродовому восстановлению и семейной психологии. К слову, сначала мероприятие прошло в Алматы, а в Астане оно закольцевало собой важную отметку в календаре – Международную неделю доул, которая ежегодно проводится с 22 по 28 марта.

Собрались преимущественно «беременяшки». Умилительное зрелище: куда ни глянь, почти каждая «в ожидании чуда». И что еще чудеснее – пришли с мужьями. Конечно, не все, но пар десять точно было. И, что приятно, одна из спикеров, гостья из России ароматерапевт Людмила Шадрина, по достоинству оценила заботливость казахстанских мужчин.

Тематика ивента была разнообразной, но начали с самого логичного – с ответа на вопрос, кто же такие доулы. Об этом подробнее рассказала учредитель Ассоциации профессиональных доул Казахстана, сооснователь доул-академии (именно там готовят профессиональных помощниц в родах) Олеся Тишкова.

Сначала небольшой историчес­кий экскурс.

Доула (или дула, от древнегреч. δούλη – «рабыня») – профессионально подготовленная помощница женщины в родах, она заботится о роженице, а потом уже родильнице на протяжении всего процесса. Заботится не только физически, делает массаж или помогает поудобнее сесть, но и обеспечивает непрерывную эмоциональную и информационную поддержку мамам до, во время и после родов. Кстати, доула – необязательно женщина, это может быть и мужчина (в профессии нет гендерных запретов), но это все же крайне редкий вариант.

Впервые термин «доула» использовала в 1966 году американский медицинский антрополог Дана Рафаэль. Столкнувшись с трудностями грудного вскарм­ливания своего сына, она углубилась в изучение мировых обы­чаев и традиций естественного вскарм­ливания. Так увлеклась, что прочитанная информация легла в основу ее докторской диссертации (позже из диссертации «выросла» книга The Tender Gift: Breastfeeding).

Так вот Дана выяснила, что наличие рядом с неопытной матерью помощницы благотворно влияет на становление лактации. И для краткости назвала таких женщин доулами.

А уже позже термин и сущность доулы обозначились с легкой руки американских педиат­ров Маршалла Клауса и Джона Кеннела. Произошло это в 1970-х, когда два доктора отправились в Гватемалу для нового исследования: выяснить, что будет, если ребенка сразу после родов оставить с мамой (до недавнего времени считалось, что разделять их правильнее). И пока они занимались приоритетным направлением своего исследования, неожиданно приметили, что женщинам в роддоме гораздо легче переносить все сложности как психологического плана, так и боль, если рядом с ними есть другая помогающая и понимающая женщина.

Уже современные исследования доказали: присутствие доу­лы снижает вероятность кесарева сечения на 22%, желание воспользоваться эпидуральной анестезией – на 67%.

– За восемь лет работы в качестве доулы я сопроводила в роды 538 женщин, и из них менее 20 решились воспользоваться эпидуральной анестезией, – поделилась собственным опытом Олеся Тишкова.

Что особо подчеркнула спикер, доула – не медицинская профессия, и это очень важно. Она не принимает решения за женщину, не проводит медицинские процедуры, не советует, не ставит диагнозы, не дает медицинские рекомендации, не назначает лечение. И никоим образом не вмешивается в работу врачей.

При этом, и Олеся Тишкова тоже отметила это особо, доула всегда на стороне женщины, поддержит любое ее решение. В ее обязанности также входит налаживание контакта с медицинским персоналом. Что еще обязательно для профессиональной доулы – соблюдать этику профессии и постоянно поддерживать и повышать уровень квалификации и образования.

– Очень рекомендую, если вы решили идти в роды с доулой, не стесняться поинтересоваться у нее о наличии сертификата: у кого училась, где, – рекомендует глава ассоциации.

Такой совет был дан неспроста, доул появляется все больше, профессия и услуга в тренде. С одной стороны, это классно, с другой – квалификация их сомнительна. Новоиспеченные доулы без должной подготовки не только позволяют себе вмешиваться в работу врачей, но и, имея практически нулевой опыт (за плечами максимум пару родов), не боятся набирать учеников.

Рожать с сопровождением доулы или нет – вопрос сугубо личный. Кому-то может хватить и поддержки мамы, сестры или мужа. На вопрос, кто идет на партнерские роды, в зале поднялось несколько рук.

– Партнеру важно верить женщине и не обесценивать ее чувства. Не надо таких фраз: «ой, не ты первая, не ты последняя». Женщина в родах – это альпинист, а муж – партнер в связке. И вот кто-то из партнеров может тянуть вниз, вселяя страхи, а кто-то ведет вверх. Она правда устала, ей правда больно. А потому нельзя говорить «потерпи!» и уж тем более «я тебя понимаю…», последнее – как красная тряпка для быка! – дала совет таким парам Олеся Тишкова.

Вместо неудобных слов гораз­до важнее взять женщину за руки и сказать что-то вроде «я рядом». Да, нелегко, но мы справимся, мы уже прошли такой путь, еще чуть-чуть, и все будет замечательно!

А еще будущим мамам дали замечательный совет: ехать на роды с правильным настроем, как на праздник. Вдуматься, ведь так оно и есть. Это самый что ни на есть первый день рождения вашего ребенка. А значит, прийти на праздник надо красивой.

– Я всегда говорю женщинам, оденьтесь красиво, сделайте укладку. Привожу в пример одну свою подопечную: спустя 19 часов родов мы аккуратно с ней отлеп­ляли и складывали в контейнер наращенные реснички – девушка рожала при полном параде! Она готовилась, она предвкушала праздник! – настраивала женщин профессиональная доула.

Говорили на мероприятии и про страх и боль. С последней совладать можно, а вот страх лишь ее усилит. Методы самые разные – от массажа до ароматерапии (признанная техника расслабления, ей был посвящен отдельный блок).

Все вместе сделали интересную практику «Ледяная схватка». Оказывается, держать крепко зажатыми в ладонях кубики льда гораздо легче, когда правильно дышишь и расслаблен. Попробуйте дома!