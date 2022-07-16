Работник банка украл 6 млн тенге с депозита пенсионера в Нур-Султане

6 млн тенге похитил с депозита сотрудник банка у 71-летнего пенсионера в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Пожилой астанчанин пришел в банк, чтобы снять свои деньги с депозита, которые он положил еще в 2018 году и долгое время не пользовался ими. Но придя в банк, он обнаружил что на счету нет сбережений. Для разбирательств мужчина обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции П Есильского района установили, что к пропаже денег причастен сотрудник банка.

«Выяснилось, что банкир, имея доступ к счетам, перевел 6 млн тенге потерпевшего на счет своего друга, а затем обналичил их. Деньги он успел потратить на свои нужды. В течение суток полицейским удалось установить и задержать злоумышленника», – сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

В отношении 23-летнего подозреваемого проводится досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Задержанный дал признательные показания.

Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.