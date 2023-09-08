Работника дорожной службы насмерть сбили на трассе в области Жетысу

Крупные ДТП
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

От удара машины мужчина погиб на месте происшествия.

Фото: ДП области Жетысу

В департаменте полиции области Жетысу сообщили о смертельном ДТП на на 410 км трассы "Алматы - Оскемен", передает Kazpravda.kz.

"22-летний водитель Toyota Camry допустил наезд на 34-летнего работника дорожной организации, в момент ДТП наносившего разметку на проезжей части. От удара мужчина погиб на месте происшествия", - проинформировали в ДП.

По факту начато досудебное расследование. Автомашина помещена на спецстоянку, добавили в полиции.

 

#гибель #ДТП #трасса #работник #дорога

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