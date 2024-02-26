Работники акимата незаконно начисляли себе зарплаты в Акмолинской области
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За хищение 5 млн тенге они могут получить от 7 до 12 лет лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области
По результатам проверки в деятельности местных исполнительных органов Целиноградского района установлено, что должностные лица акимата Караоткельского сельского округа необоснованно начисляли себе заработные платы на протяжении более 3 лет на общую сумму свыше 15 млн тенге.
– По данному факту в отношении должностных МИО Караоткельского сельского округа начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Хищение в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – отметили в ведомстве.