Фото: пресс-служба правительства РК

В Национальном научном онкологическом центре для лечения опухолей применяют современный линейный ускоритель, который во многих случаях выступает альтернативой традиционной хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением лучевой терапии Рауан Раймбеков.

Система предназначена для радиохирургического лечения, то есть «выжигания» опухоли высокими дозами радиации за короткий промежуток времени. По словам врача, пациент не испытывает дискомфорта во время сеанса и может сразу вернуться к повседневным делам, избегая рисков и осложнений, связанных с хирургическим вмешательством.

Аппарат является универсальным и применяется для лечения опухолей не только в головном мозге, но и других локализациях.