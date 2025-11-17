Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онкологией

Здравоохранение,Технологии
151

Казахстанским пациентам проводят современное радиолечение, позволяющее удалять метастазы без хирургического вмешательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В Национальном научном онкологическом центре для лечения опухолей применяют современный линейный ускоритель, который во многих случаях выступает альтернативой традиционной хирургии. Об этом рассказал заведующий отделением лучевой терапии Рауан Раймбеков.

Система предназначена для радиохирургического лечения, то есть «выжигания» опухоли высокими дозами радиации за короткий промежуток времени. По словам врача, пациент не испытывает дискомфорта во время сеанса и может сразу вернуться к повседневным делам, избегая рисков и осложнений, связанных с хирургическим вмешательством.

Аппарат является универсальным и применяется для лечения опухолей не только в головном мозге, но и других локализациях.

«Радиохирургия, альтернатива традиционному хирургическому лечению, например, при метастазах на головной мозг. Если есть показания к данному лечению, пациенту можно не проводить обычную операцию, а провести стереотаксическое хирургическое лечение неинвазивным методом без наркоза, когда пациент находится в сознании. Мы его кладем, фиксируем и проводим облучение высокими дозами на метастазы. Далее пациент после лечения остается в сознании, он ничего, в принципе, не почувствует и может дальше заниматься своими повседневными делами», — рассказал Рауан Раймбеков.

