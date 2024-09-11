«Рахмановские ключи» вернули государству

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Санаторный комплекс «Рахмановские ключи» передали на баланс регио­нального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

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Как пояснили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, передача состоялась 22 августа по итогам торгов на Электронной торговой площадке. Продавцом выступил областной департамент госимущества и приватизации республиканского Комитета госимущества и приватизации. Другими словами, санаторий, образно говоря, переложили из одного «госкармана» в другой.

Понятно, что в условиях рыночной экономики объект рано или поздно станет частной собственностью. Как заранее заверили в облуправлении предпринимательства, иностранных компаний в числе будущих хозяев не будет.

Санаторий «Рахмановские ключи» был открыт в 1964 году на месте расположения радоносодержащих термальных источников в Катон-Карагайском районе. Основной его профиль – лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Комплекс рассчитан на 80 мест и расположен в живописнейшем уголке Казахстанского Алтая на высоте 1 760 метров над уровнем моря.

В свое время санаторий прошел процедуру приватизации и стал частью империи «Азия Авто – Бипэк Авто» во главе с бизнесменом из казахстанского списка Forbes Анатолием Балуш­киным. В 2021 году в отношении топ-менеджеров данной компании было возбуждено уголовное дело в связи в невыполненными обязательствами по строительству в Усть-Каменогорске автомобильного завода полного цикла.

Следствие обвинило руководство группы компаний в хищении 230 млрд тенге. Часть менеджеров взяли под арест, главу бизнес-империи объявили в международный розыск.

В июле 2022 года в рамках досудебного расследования было конфисковано 77 единиц недвижимого имущества, в том числе санаторий «Рахмановские ключи», а также базы отдыха «Нуртау» и «Порт Фортуна». Плюс государство конфисковало тысячу единиц движимого имущества, читай – различного транспорта.

В августе 2024 года в Усть-Каменогорске начался судебный процесс по делу АО «Азия Авто – Бипэк Авто». Беглому бизнесмену Балушкину заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег или другого имущества, полученных преступным путем. Топ-менеджера Ерика Сагымбаева обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

#государство #торги #Санаторий #Рахмановские ключи

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