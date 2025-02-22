«Рахмет, Казахстан!»: гражданин Армении смог вернуться на родину благодаря помощи полиции

Иностранцу купили авиабилет и отправили домой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Атырау оказали помощь гражданину Армении Арамяну Айкараму, который столкнулся с проблемами из-за просроченной регистрации в стране.

Обратившись за помощью на железнодорожном вокзале, он получил содействие в поиске временного жилья и возвращении домой.

«Я пришел на вокзал, и они меня выслушали, помогли с жильем и едой. Они купили мне билет Атырау — Кутаиси и проводили в аэропорт. Спасибо вам, Казахстан, за гостеприимство и доброту!» — искренне поблагодарил иностранец полицейских.

Полицейские подчеркнули, что всегда готовы оказать помощь тем, кто попал в трудную ситуацию, и что их задача — не только поддерживать порядок, но и заботиться о людях.