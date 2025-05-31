В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Zuma\TASS

Ракета Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод аппарата подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал (штат Флорида) в 13:23 по времени Восточного побережья США (в 20:23 по Москве). Спутник через полтора часа после запуска был заброшен на орбиту высотой более тысячи километров над Землей. Затем он самостоятельно выйдет на среднюю околоземную орбиту высотой примерно 20 тыс. км.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через 8,5 минут после запуска совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

Спутник GPS III ВВС США весом 3,8 тонны стал восьмым аппаратом нового поколения, запущенным с 2018 года, и очередным элементом в американской орбитальной группировке из 32 аппаратов, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время аппараты, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагают значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они в восемь раз более защищены от подавления, отмечают американские военные.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.