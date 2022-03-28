Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало расписание оразы и намаза в священный месяц Рамадан в 2022 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

Напомним, в этом году месяц Рамадан начинается 2 апреля и заканчивается 2 мая. Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр). В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге.