Раненого ирбиса нашел пастух в Алматинской области
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Животное было ослаблено, у него нарушены двигательные функции задних лап.
Житель поселка Сарыбастау во время выпаса скота обнаружил раненого снежного барса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК.
Мужчина сообщил об этом факте в дежурную часть управления полиции Райымбекского района. По его словам, животное было ослаблено, у него нарушены двигательные функции задних лап.
«На место выехали инспектора РГКП «ПО «Охотзоопром», УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт.
20 апреля краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк», – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.