Раненого ирбиса нашел пастух в Алматинской области

Животное было ослаблено, у него нарушены двигательные функции задних лап.

Иллюстративное фото: instagram.com/taldykorganec.7282

Житель поселка Сарыбастау во время выпаса скота обнаружил раненого снежного барса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК.

Мужчина сообщил об этом факте в дежурную часть управления полиции Райымбекского района. По его словам, животное было ослаблено, у него нарушены двигательные функции задних лап.

«На место выехали инспектора РГКП «ПО «Охотзоопром», УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт.

20 апреля краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк», – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.