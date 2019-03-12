В Astana LRT расширили список операторов связи, абоненты которых могут оплатить проезд в автобусах столицы посредством SMS, передает Kazpravda.kz
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"Теперь абоненты Altel и Tele2 могут оплачивать проезд в общественном транспорте через SMS. Если ранее оплата за проезд через SMS была доступна только для абонентов Activ/Kcell, Beeline, то теперь для удобств пассажиров мы расширили список операторов связи. Абоненты Altel и Tele2 смогут пользоваться услугой SMSBUS", – сообщила директор департамента по связям с общественностью Astana LRT Науат Азанбаева.
Она напомнила, что для того, чтобы оплатить проезд по SMS, нужно отправить код транспорта на короткий номер 2505. Код автобуса можно найти на наклейках в салоне автобуса. После этого на телефон придет SMS c электронным чеком. Стоимость проезда соответствует установленному городскому тарифу для общественного транспорта Астаны и составляет 90 тенге.
Сегодня в автобусах Астаны имеются широкие возможности оплаты проезда через SMS/QR-код. Для оплаты через QR-код можно воспользоваться мобильными приложениями: Homebank (для карт HalykBank и Qazkom), SMSBUS (оплата с баланса телефона или привязанной банковской карты), My Beeline (оплата с баланса телефона для абонентов Beeline), OYBY (оплата привязанной картой любого банка).