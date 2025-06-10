Расширение двустороннего сотрудничества обсудили главы парламентов Казахстана и Кыргызстана

Мажилис
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Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов и Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу провели третье заседание Совета межпарламентского сотрудничества в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Мажилис

Стороны обсудили ход реализации договоренностей на высшем уровне и расширение двусторонних отношений между законодательными органами двух стран.

Приветствуя делегацию Жогоргу Кенеша, Председатель Мажилиса отметил, что казахский и кыргызский народы испокон веков объединяют общая история, схожий язык, традиции и культура. А добрососедские отношения между двумя странами проверены столетиями.

– Благодаря взвешенной политике, взаимопониманию и дружбе наших глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Садыра Нургожоевича Жапарова сегодня сотрудничество между нашими странами развивается очень динамично. Интенсивность двусторонних встреч наших лидеров также напрямую влияет на частоту межпарламентских контактов. Теперь наша цель – сохранить и еще больше укрепить это взаимодействие, – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что президенты Казахстана и Кыргызстана определили приоритетные направления двусторонней интеграции и поставили конкретные задачи для их реализации. Одна из главных – довести товарооборот между странами до 3 млрд долларов США к 2030 году. Новые институциональные основы сотрудничества отражены в Договоре об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, который Мажилис ратифицировал две недели назад.

– Этот масштабный документ дает новые возможности для укрепления межпарламентских связей. На наши парламенты возложена функция контроля за реализацией всех достигнутых на высоком уровне договоренностей. Правительства наших стран активно работают в этом направлении. Задача парламентариев – обеспечить законодательную поддержку этих инициатив, – подчеркнул Председатель Мажилиса.

Он также отметил, что договорно-правовая база казахстанско-кыргызских отношений состоит из более чем 150 документов и охватывает все сферы. Важнейшие среди них – соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тілек».

В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что прошедший 2024 год был очень плодотворным в контексте кыргызско-казахстанского сотрудничества. Состоялись визиты и переговоры на уровне глав государств, парламентов и правительств.

– Сегодняшнее заседание Межпарламентского совета - не просто плановая встреча. Это продолжение открытого и конструктивного диалога между двумя близкими странами. Особое место в этом контексте занимает парламентский диалог. Парламенты защищают интересы народа, а значит, посредством межпарламентского сотрудничества мы можем не только поддерживать, но и углублять взаимопонимание, создавать условия совместными действиями и защищать общие интересы на международных площадках, – сказал Торага Жогорку Кенеша.

В ходе заседания Совета депутаты обсудили вопросы укрепления партнерства в торгово-экономической и логистической сферах. Среди них: дальнейшая реализация строительства Индустриального торгово-логистического комплекса на казахстанско-кыргызской границе, повышение пропускной способности пограничных пунктов и упрощение транзитного коридора, а также проект строительства автодороги «Алматы-Иссык-Куль».

Кроме того, стороны подчеркнули значимость развития сотрудничества в двустороннем формате и в рамках международных парламентских организаций, таких как Диалог женщин стран Центральной Азии, ТюркПА и других.

В повестку заседания вошли также вопросы инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия и проекты в сфере туризма, экологии и изменения климата. Спикер Мажилиса выразил поддержку инициативе Кыргызстана по сохранению ледников и активному развитию международного горного диалога, а также призвал к дальнейшей работе в рамках Международного фонда спасения Аральского моря.

В ходе визита Торага Жогорку Кенеша посетил республиканский телеканал «Jibek Joly», входящий в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан. Нурланбека Тургунбек уулу ознакомили с ключевыми направлениями работы ТРК и международным медиапроектом «Silk Way Central Asia». Цель проекта – формирование единого информационного пространства Центральной Азии и продвижение интересов стран региона на глобальной медиа платформе. Телеканал «Silk Way» вещает на шести языках, в том числе на кыргызском. География вещания охватывает 120 стран с потенциальной аудиторией более 300 миллионов человек. В перспективе планируется обмен контентом и развитие партнерства с национальными телекомпаниями Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

В завершение дня парламентские делегации посетят Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева. Гостям будет представлена драма по знаменитому произведению Чингиза Айтматова «Тополёк мой в красной косынке» в постановке народного артиста Казахстана Талгата Теменова.

#мажилис

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