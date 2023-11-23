Рассматриваем разные источники, в том числе средства ЕНПФ — премьер

По его словам, правительство рассматривает крупные проекты в сферах индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирования

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность выделения средств из ЕНПФ на реализацию крупных промышленных и инфраструктурных проектов. На соответствующий вопрос он ответил на брифинге после заседания Сената Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил глава правительства, основная задача ЕНПФ — обеспечить сохранность и приумножение пенсионных активов казахстанцев. Для этого принята соответствующая инвестиционная стратегия.

«Приумножить активы вкладчиков можно, только инвестировав средства в какие-либо доходные инструменты. Причем по рыночным ставкам и на возвратной основе. В настоящее время правительство рассматривает крупные проекты в сферах индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирования. Мы рассматриваем разные источники, в том числе средства ЕНПФ», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что данный вопрос был ранее обсужден и поддержан на Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Речь идет о сумме в 1,5 трлн тенге.