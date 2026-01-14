Сослуживцы офицера все как один отмечают его высокий профессионализм, ответственность и верность выбранному делу. Его ежедневная усерд­ная работа порой остается незаметной, но ее ценность от этого не меньше – именно из таких будней складываются надежность и сила армии. Капитан Алакбаров занимается составлением тактических карт передвижения и распределения войск и отличается умением быстро реагировать на меняю­щиеся условия, что очень важно при реальных боевых действиях.

Биография Мерейлима Алакбарова во многом отражает большие процессы, происходившие вокруг него. Он родился за год до обретения Казахстаном суверенитета, и его профессиональное становление, как и путь страны, не было стремительным и простым.

Так сложилось, что службу Алакбаров начинал контрактником. Этот выбор стал для него школой зрелости, где формировались самостоятельность, дисциплина и личная ответственность за принятые решения. Учился быстро, схватывал все на лету, что помогло не только адаптироваться, но и отличиться среди сослуживцев. Уже на первых командно-штабных учениях сумел громко заявить о себе: выполненные им картографические материалы получили высокую оценку высших военных чинов.

С течением времени его умение работать с обстановкой только совершенствовалось, и командиры все чаще доверяли ему ключевые участки. Мерейлим Алакбаров способен прак­тически мгновенно анализировать исходные данные, ясно представлять общую картину и точно переносить ее на карту с помощью условных обозначений. Ознакомившись с оперативной задачей, военнослужащий заранее видит возможное развитие событий, а беглого взгляда на готовую карту ему достаточно, чтобы мысленно представить ход будущих действий.

– Расставлять имеющиеся силы и средства на карте – большая ответственность, ведь за каждым условным знаком стоят конкретные люди. В связи с этим ошибок не должно быть. Каждое решение имеет вес и требует предельной точности, холодного расчета и полного осознания последствий. В этой работе нет места формальности, ведь от нее зависят безопасность страны и жизни военнослужащих, – охарактеризовал свою службу офицер РгК «Юг».

Мерейлим Алакбаров работает с полной самоотдачей, чтобы его знания и опыт приносили максимальную пользу Отечеству. А еще чтобы его дети – двое сыновей и две дочери – гордились отцом. И они гордятся. Особенно после того, как в минувшем году незадолго до Дня Независимости его заслуги отметили медалью «Ел қорғаны» I степени. Такой награды удостаиваются лишь те, кто с отличием выполнил поставленные задачи на учениях, при несении боевого дежурства или выполнении специальных оперативных заданий командования, а также за другие достижения, которые вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности и военной безопасности страны.

– Эта медаль – главная в моей военной карьере. Геральдическая композиция награды для меня глубоко символична. В ее центре на алом щите четко выделена карта Казахстана, а на нее нанесены обозначения всех четырех родов войск, которые я ежедневно использую при выполнении задач в оперативном управлении, расставляя те самые условные знаки в виде танков, самолетов, кораблей… Теперь на моем мундире есть карта обороны страны, отлитая в металле, – с гордостью говорит Мерейлим Алакбаров.

Его служба – пример того, как еже­днев­ный и кропотливый труд формирует прочный фундамент армии. Работа капитана редко оказывается в центре внимания, но именно она обеспечивает точность решений, слаженность действий и уверенность командования. За условными знаками на карте – реальная ответственность, опыт и профессионализм офицера, для которого служба стала осознанным выбором и делом чести. И пока есть такие люди, армия остается надежной опорой страны, а военная форма – символом доверия и долга.