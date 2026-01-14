Расставляя танки, самолеты, корабли... на карте

Статьи,Профессионалы
85
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Жизненный и служебный путь офицера оперативного управления Регионального командования «Юг» капитана Мерейлима Алакбарова оказался не из легких, но он ничуть не жалеет об этом, ведь трудности закаляют и делают сильнее.

фото Владимира Мартыненко

Сослуживцы офицера все как один отмечают его высокий профессионализм, ответственность и верность выбранному делу. Его ежедневная усерд­ная работа порой остается незаметной, но ее ценность от этого не меньше – именно из таких будней складываются надежность и сила армии. Капитан Алакбаров занимается составлением тактических карт передвижения и распределения войск и отличается умением быстро реагировать на меняю­щиеся условия, что очень важно при реальных боевых действиях.

Биография Мерейлима Алакбарова во многом отражает большие процессы, происходившие вокруг него. Он родился за год до обретения Казахстаном суверенитета, и его профессиональное становление, как и путь страны, не было стремительным и простым.

Так сложилось, что службу Алакбаров начинал контрактником. Этот выбор стал для него школой зрелости, где формировались самостоятельность, дисциплина и личная ответственность за принятые решения. Учился быстро, схватывал все на лету, что помогло не только адаптироваться, но и отличиться среди сослуживцев. Уже на первых командно-штабных учениях сумел громко заявить о себе: выполненные им картографические материалы получили высокую оценку высших военных чинов.

С течением времени его умение работать с обстановкой только совершенствовалось, и командиры все чаще доверяли ему ключевые участки. Мерейлим Алакбаров способен прак­тически мгновенно анализировать исходные данные, ясно представлять общую картину и точно переносить ее на карту с помощью условных обозначений. Ознакомившись с оперативной задачей, военнослужащий заранее видит возможное развитие событий, а беглого взгляда на готовую карту ему достаточно, чтобы мысленно представить ход будущих действий.

– Расставлять имеющиеся силы и средства на карте – большая ответственность, ведь за каждым условным знаком стоят конкретные люди. В связи с этим ошибок не должно быть. Каждое решение имеет вес и требует предельной точности, холодного расчета и полного осознания последствий. В этой работе нет места формальности, ведь от нее зависят безопасность страны и жизни военнослужащих, – охарактеризовал свою службу офицер РгК «Юг».

Мерейлим Алакбаров работает с полной самоотдачей, чтобы его знания и опыт приносили максимальную пользу Отечеству. А еще чтобы его дети – двое сыновей и две дочери – гордились отцом. И они гордятся. Особенно после того, как в минувшем году незадолго до Дня Независимости его заслуги отметили медалью «Ел қорғаны» I степени. Такой награды удостаиваются лишь те, кто с отличием выполнил поставленные задачи на учениях, при несении боевого дежурства или выполнении специальных оперативных заданий командования, а также за другие достижения, которые вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности и военной безопасности страны.

– Эта медаль – главная в моей военной карьере. Геральдическая композиция награды для меня глубоко символична. В ее центре на алом щите четко выделена карта Казахстана, а на нее нанесены обозначения всех четырех родов войск, которые я ежедневно использую при выполнении задач в оперативном управлении, расставляя те самые условные знаки в виде танков, самолетов, кораблей… Теперь на моем мундире есть карта обороны страны, отлитая в металле, – с гордостью говорит Мерейлим Алакбаров.

Его служба – пример того, как еже­днев­ный и кропотливый труд формирует прочный фундамент армии. Работа капитана редко оказывается в центре внимания, но именно она обеспечивает точность решений, слаженность действий и уверенность командования. За условными знаками на карте – реальная ответственность, опыт и профессионализм офицера, для которого служба стала осознанным выбором и делом чести. И пока есть такие люди, армия остается надежной опорой страны, а военная форма – символом доверия и долга.

#военнослужащие #юг #Мерейлим Алакбаров

Популярное

Все
Двенадцать друзей в одном строю
Книги отправились в путь
Мушкетеры выступили в Фуджейре
Турнир в Катаре
В Туркестане строят роддом
Печенье со вкусом шубата
Красиво, удобно и с пользой
Ароматное предпринимательство
Расставляя танки, самолеты, корабли... на карте
В приоритете – профилактика
Четвертый проигрыш подряд
Патруль в деле – порядок на улицах
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Патруль в деле – порядок на улицах
Красиво, удобно и с пользой
Печенье со вкусом шубата
Ароматное предпринимательство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]