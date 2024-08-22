Рассылка от Антикора – фейк
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Мошенники отправляют файлы с символикой Антикора
Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Антикора и рассылают фейковую информацию, передает Kazpravda.kz
Как сообщили в агентстве, мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора.
«Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять деньги. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы РК», – отметили в госоргане.