Рассылка от Антикора – фейк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Антикора и рассылают фейковую информацию, передает Kazpravda.kz

Как сообщили в агентстве, мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора.