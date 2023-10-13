Рассылкой о пассивном заработке на Facebook завлекают мошенники казахстанцев

В социальной сети Facebook распространяется видео с участием основателя Meta Марка Цукерберга, в котором он говорит якобы о том, что компания запустила специальную платформу Libra, позволяющую каждому казахстанцу иметь пассивный доход. Новость опубликована в аккаунте под названием «Хабар 24». Stopfake.kz поясняет, что на самом деле все это обман и мошенничество, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Страница в Facebook, на которой размещен ролик, не имеет никакого отношения к казахстанскому телеканалу «Хабар 24». Это фейковый аккаунт, созданный 2 октября 2023 года и практически не имеющий публикаций. Более того, на странице указано, что «Хабар 24» — это спортивная команда, а не телеканал.

Настоящая страница телеканала в Faceboоk называется 24KZ, и на ней нет никаких упоминаний о проектах Meta по пассивному заработку для казахстанцев.

Проверив скриншот из распространяемого видео с Цукербергом, удалось выяснить, что отрывок взят из интервью предпринимателя от 24 марта 2022 года. В оригинальной англоязычной версии он рассказывает о стратегии развития и роста компании, но не упоминает ни Казахстан, ни проект Libra.

Следует отметить, что проект с таким названием в Meta и правда был. Так должна была называться криптовалюта, выпускаемая компанией, а вовсе не платформа для пассивного заработка для кого бы то ни было. В феврале 2022 года стало очевидно, что Libra не принесет большого успеха компании Meta, и проект был продан.

Ранее это же видео с Марком Цукербегом и фейковой русскоязычной озвучкой с рекламой несуществующей платформы распространялось в Грузии. Тогда его уже опровергали фактчекеры, напомнил портал.