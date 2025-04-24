Растет число жалоб потребителей

Общество
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

С начала 2025-го в областной департамент торговли и защиты прав потребителей поступило 409 обращений от граждан – на 183 больше, чем в первом квартале прошлого года. Рост составил 81%.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил руководитель областного департамента торговли и защиты прав потребителей Еркин Елшибеков, в сфере торговой деятельности за отчетный период от покупателей поступило 129 письменных заявлений, это десятикратно (!) превышает показатель аналогичного перио­да прошлого года. В основном жалобы связаны со сферой розничной торговли. Наиболее час­тыми поводами для конфликта остаются отказ от обмена или возврата товара ненадлежащего качества, а также отказ от обмена или принятия покупки в течение предусмотренных законом 14 календарных дней.

Наблюдается увеличение чис­ла жалоб и в секторе электронной торговли. Их количество в сравнении с прошлым годом возросло с 29 до 54. В результате эта категория споров вышла на второе место, обогнав такие сферы, как бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство.

– Также следует отметить стремительный рост заявлений в сфере образовательных услуг. В департамент уже поступило 22 жалобы, в то время как за аналогичный период прошлого года их было только пять. Все эти услуги оказывались в онлайн-формате, и заявители выражали недовольство качест­вом преподавания, а также отказом преподавателей расторг­нуть договор и вернуть деньги, – рассказал Еркин Елшибеков.

По словам спикера, на сегодняшний день большая часть обращений уже рассмотрена. Из них 250 заявлений удовлетворено, потребителям возвращено 10,3 млн тенге, а 119 заявителей получили разъяснения по интересующим их вопросам.

– По заявлениям потребителей в рамках обеспечения их прав и контроля над деятельностью бизнеса областным депар­таментом проведено 60 внеплановых проверок, – сообщил Еркин Елшибеков. – Из них 52 проверки касались продаж. Выявлены случаи превышения размера торговой надбавки на социально значимые продовольст­венные товары.

Всего же по результатам рейдов выявлено 46 нарушителей. На них наложено 44 административных взыскания в виде предупреждений, а также два взыскания в виде штрафов на общую сумму 147,5 тыс. тенге.

Последние три месяца департамент также активно работал над мониторингом цен на социально значимые продовольст­венные товары.

– Для своевременного выявления фактов необоснованного (свыше торговой надбавки) увеличения стоимости товаров мы дважды в неделю осуществляем мониторинг деятельности магазинов, маркетплейсов и социальных сетей. В случае обнаружения завышенных цен предпринимателям разъясняются требования законодательства о регулировании торговой сферы. Повторных нарушений, как правило, не бывает, – отметил глава ведомства.

#торговля #жалобы #права потребителя #обращение граждан

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