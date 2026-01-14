С момента образования региона, а это три года, число автомобилей, задействованных в службе, увеличилось вдвое и достигло 32. На их обслуживание и развитие системы в прошлом году выделено 275,8 млн тенге. Деятельность службы «Инватакси» обеспечивают семь неправительственных организаций, две из которых работают в Талдыкоргане.

Руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Ермек Мизамбаев отметил, что цель проекта – не только транс­портировка, но и создание условий для социальной интеграции.

– Мы стремимся, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя уверенно, мог­ли работать, учиться и активно участвовать в жизни общества. Инватакси помогает обеспечивать равные возможности для всех жителей региона, – отметил он.

Жители Талдыкоргана от­мечают удобство и надежность сервиса. Инвалид I группы Максат ­Шарипов рассказал, что пользуется услугами службы 1,5 года.

– Отвозят на работу, привозят обратно домой, помогают при посадке. Очень удобно, водители и помощники вежливые, все на высоком уровне, – поделился он.

А Еркимбек Яхия, более 20 лет живущий с инвалидностью, добавил:

– Инватакси стало для меня настоящей поддержкой. Независимо от погоды машина приезжает вовремя. Водители ответственные, действительно помогают людям, а не просто выполняют работу.

Особое внимание в области Жетысу уделяется обеспечению комплексной доступнос­ти городской среды. В рамках реализации дорожной карты партии «Amanat» на 2023–2027 годы уже адаптировано 948 из 1 120 подлежащих этому объектов – 83% запланированных. Среди них – школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы, учреж­дения культуры и органы госуправления.

На республиканском уровне поддержка людей с инвалидностью – также приоритетное направление. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане проживают более 760 тыс. человек с инвалидностью, из них около 66 тыс. – дети.

Для обеспечения мобильности внедрена сеть служб «Инватакси», которые сегодня работают в более чем 200 населенных пунктах. Всего по Казахстану насчитывается около 700 специализированных автомобилей, обслуживающих людей с ограниченными возможностями. Ежегодно на содержание и развитие этих служб выделяются миллиарды тенге. Благодаря этому услугами инватакси по стране жители пользуются свыше миллиона раз в год.

Крупные города, такие как Алматы, Астана, Шымкент и Караганда, активно развивают и цифровые сервисы заказа инватакси через мобильные приложения, что делает процесс вызова машин удобнее и прозрачнее.

Напомним, развитие служб инватакси и создание безбарьерной среды являются частью долгосрочной политики Казахстана по обеспечению равного доступа граждан к инфраструктуре, образованию, труду и социальной жизни.