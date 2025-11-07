собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

На юге Казахстана отмечается устойчивый рост туристического потока из соседнего Узбекистана – за девять месяцев Туркестанскую область посетили более 26 тыс. гостей из братской республики, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост интереса к региону связан не только с богатым культурно-историческим наследием, но и с активным развитием сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в сфере туризма и транспорта.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Недавно делегация Туркестанской области во главе с акимом Нуралханом Кушеровым посетила Республику Узбекистан с рабочим визитом. В ее состав вошли представители органов власти, туристических компаний и гостиничного бизнеса. Цель поездки – укрепление партнерских связей, проведение переговоров и обмен опытом в сфере развития туризма.

На встрече с министром транс­порта Узбекистана Ильхомом Махкамовым стороны обсудили перспективы расширения транс­портного сообщения и создание благоприятных условий для путешествий. В частности, рассмат­ривается возможность открытия новых прямых авиарейсов, включая маршрут Туркестан – Ургенч – Туркестан, а также разработка совместных туристических марш­рутов и организация зеленых коридоров для упрощенного пересечения границы туристами.

– Мы готовы к установлению партнерских отношений и тес­ному сотрудничеству с братским государством Узбекистан в сфере туризма, – подчеркнул Нуралхан Кушеров. – Развивая связи, мы строим между нашими странами мост доверия и устойчивого развития.

Делегация также провела встречи с представителями авиакомпаний «Узбекистон хаво йуллари», Silk Avia и Qanat Sharq, обсудив вопросы координации маршрутов и создания единого логистического пространства для туристов.

Туркестанская область обладает значительным туристическим потенциалом: в регионе расположено свыше 1 780 историко-культурных памятников, четыре особо охраняемые природные территории, а мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Международный аэропорт Туркестана ежегодно обслуживает более 3 млн пассажиров, что создает дополнительные возможности для расширения туристических потоков.

Удвоение числа гостей из Узбекистана стало результатом активного сотрудничества, в том числе реализации трансграничных проектов, таких как туристический поезд «Шелковый путь», объединяющий исторические маршруты Казахстана и Узбекистана.

Туркестанская область намерена и далее развивать совместные инициативы, направленные на укрепление связей, продвижение туристических направлений и повышение привлекательности региона для гостей со всего мира.