Раз – подсолнух, два – конопля

В области Абай обнаружили поле, где среди подсолнухов выращивали коноплю.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что в ходе проведения ОПМ «Карасора-2022» задержана группа молодых людей, подозреваемых в хранении наркотиков в особо крупном размере. Полицейские обнаружили плантации в 25 км от населенного пункта в Урджарском районе, где подозреваемые посередине поля площадью примерно 8,5 га, засеянного подсолнечником, выращивали кусты конопли.

Агротехническим познаниям ребят можно только позавидовать. Они сеяли и пропалывали запрещенное растение, даже установили собственную систему орошения. Их бы знания да в мирных целях.

Всего задержано 11 человек, восемь из которых – жители южных регионов страны. Из незаконного оборота изъято свыше 100 кг марихуаны, более 2 000 кустов рода конопля, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, ранее заявленные как похищенные. Основные фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Вероятней всего, в ближайшие 15 лет свои агротехнические знания им предстоит демонстрировать в местах не столь отдаленных.