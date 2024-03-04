Разбили оборудование, двери, вывеску: очередных вандалов наказали в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации столичного акимата, с начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернения зданий и жилых помещений привлечено 72 злоумышленника, из них штраф назначен 32, а арест – 40 гражданам.

— Поздней ночью нетрезвый астанчанин из хулиганских побуждений пинал двери номера одной из городских гостиниц. Материальный ущерб составил 80 тысяч тенге. Его привлекли к аресту на 5 суток. В другом случае, в мини-маркете по ул.Керей-Жанибек хандар 28-летняя астанчанка в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал с продавцом, разбив оборудование и товары мини-маркета. Ее оштрафовали на 69 тысяч тенге. Кроме того, аналогичный случай произошел по улице Потанина, где 24-летняя жительница города в нетрезвом виде умышленно повредила рекламную вывеску от кафе. Женщину арестовали на 5 суток, — проинформировали в городской администрации.

Также жителей и гостей столицы предупредили, что за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание, осквернение зданий и иных сооружений, мест общего пользования и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие, предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Напомним, в Астане продолжается акция «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, лидеры мнений, неравнодушные жители города.

В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядка.