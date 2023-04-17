Разбор завалов завершен на месте взрыва в Жанаозене

В городе Жанаозене завершены аварийные-спасательные работы по разбору завалов дома, где произошел взрыв, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Скриншот с видео ДЧС Мангистауской области

Сегодня, 17 апреля, около 5 часов утра (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне Жанаозена в 2-подъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров.

Всего в доме проживают 34 человека, в том числе во 2-м подъезде – 17. При взрыве пострадало 4 квартиры.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четверых погибших.

За медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе 8 детей, из них госпитализировали 6 жанаозенцев, 7 пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. При этом, как пишет издание Лада.kz, состояние двух госпитализированных оценивается как крайне тяжелое, у одного 80% ожогов тела, у другого – 50%. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное.

В ДЧС развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8 (7292) 31-90-99, куда поступило 3 звонка.

Завалы разбирали около 350 человек (спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры) с помощью почти 40 единиц техники.

Аварийные-спасательные работы по разбору завалов завершились в 18:15.

Акимат Мангистауской области создал комиссию, которая выяснит обстоятельства взрыва и установит размер ущерба.