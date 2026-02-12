Мероприятие, организованное в качестве информационной площадки для разъяснения положений проекта новой Конституции, транслировалось в прямом эфире ведущими СМИ страны.

Для участия в онлайн-марафоне были приглашены более 100 спикеров, в числе которых члены Конституционной комиссии, депутаты Парламента, представители политических партий, общественных объединений, правозащитники, ученые, эксперты. В диалоге с ведущими они обсуждали суть внесенных в текст Конституции изменений, обновление преамбулы Основного закона, фокус на человекоцентричность в государственной политике, укрепление принципа «Закон и порядок», функции Курултая и Народного совета Казахстана, важность конституционного закрепления волонтерской деятельности, экологической культуры, созидательного патрио­тизма и многие другие аспекты.

Обращаясь к участникам онлайн-марафона, заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов отметил, в частности, принципиально обновленную преамбулу. Он зая­вил: этот блок проекта Основного закона отражает характер и дух нации, в ней впервые отмечена тысячелетняя историческая преемственность Казахстана.

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева сообщила, что конституционная реформа предполагает изменение архитектуры высших органов власти – вместо двухпалатного Парламента появляется однопалатный Курултай, появляется пост вице-президента, создается новый институт Халық кеңесі. По ее словам, впервые на конституционном уровне в качестве стратегии и основного принципа страны закреплена норма о приоритете науки, культуры, образования и технологий, а это ясно говорит о намерении государства сделать ставку на знания и человеческий капитал.

Значимость обновленной преам­булы в ходе телемарафона пояс­нила политолог Индира Рыстина.

– Преамбула – не просто вступительный текст, а раздел, определяющий ценности и стратегическое направление развития государства. В ней отражено, каким должен быть Справедливый Казахстан, а также даны четкие ответы на три главных вопроса: откуда мы пришли, кто мы и куда движемся, – сказала эксперт.

Депутат Мажилиса Унзила Шапак также подчеркнула важность обновления Основного закона с точки зрения переосмысления себя как государства и нации.

– Сегодня мы глубже изучили собственную историю. Важно не просто помнить прошлое, а юридически закрепить правопреемство от государств, существовавших на исконной казахской земле, – сказала депутат.

Именно поэтому в новой преам­буле сделан акцент на национальные интересы и стратегию будущего. Документ приз­ван стать фундаментом, который соединяет историческую преемственность и ориентиры развития страны.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым, выступая на телемарафоне, прокомментировал, как именно новая Конституция будет способствовать укреплению и защите суверенитета Казахстана.

– Закреплено значимое нововведение: народ – не только источник власти, но и опора, защитник суверенитета. Ответственность не должна лежать лишь на власти, армии, Парламенте. Все граждане Казахстана выступают гарантом и защитником независимости и суверенитета государства, – отметил депутат.

Особый интерес в контексте проекта вызывала норма о так называемых городах ускоренного развития. Подробнее об особенностях их правового режима, в частности, Alatau City, рассказал мажилисмен Магеррам Магеррамов.

– В данном регионе будут сосредоточены инвестиции и инфра­структура. Формируется площадка для привлечения инвесторов и инновационных инициатив. Это не наше ноу-хау – такие зоны уже давно действуют в мире. Особый правовой режим дает льготы по налогообложению, регистрации и инвестиционной деятельности. Хочу сразу подчеркнуть: это не альтернатива обычной системе... На территории будут действовать Конституция, судебный контроль, прокурорский надзор, экологические стандарты и антикоррупционные нормы, – подчеркнул депутат.

Об особом статусе волонтерства высказалась депутат Мажилиса Вера Ким. Она подчерк­нула, что эта норма впервые закрепляется в Конституции. В то же время уже сейчас опыт волонтеров учитывается при приеме на гражданскую службу и при поступлении в высшие учебные заведения. По ее мнению, система поощрения и поддержки добровольческой дея­тельности должна развиваться и усиливаться.

Зеленую повестку проекта Основного закона разъяснил депутат Мажилиса Жаркынбек Амантай. Для Казахстана, где значительная часть доходов бюджета формируется за счет добывающего сектора, вопросы экологической ответственности имеют особое значение, подчерк­нул спикер, а потому требование бережного отношения к окружающей среде фактически распространяется не только на государство и общество, но и на компании, работающие в стране.

– Богатые природные ресурсы нашей страны должны стать основой стратегии экономической политики, направленной на их сохранение. В проекте Основного закона закрепляется обязанность бережно и рационально их использовать. Соответственно, это становится обязанностью государства, – отметил мажилисмен.

Коллегу поддержал депутат Мажилиса Сергей Пономарев, подтвердивший, что проект Конс­титуции усиливает экологичес­кие нормы.

Говоря о новой редакции Основного закона, депутат Мажилиса Ирина Смирнова отметила, что предлагаемый проект – не просто изменение отдельных формулировок, а переосмысление тех трансформаций, которые должны произойти в жизни общества. Впервые в преамбуле Конституции предлагается закрепить положение, что человеческий капитал и его развитие выступают ценностью и обязанностью государства.

Особое внимание в проекте новой Конституции уделено вопросам образования. Гарантируется, что ни один ребенок не останется вне образовательной системы, а государственная ответственность в данной сфере усилится. Права человека в полной мере распространяются и на детей, причем новые формулировки, касающие­ся чести и достоинства личнос­ти, направлены в том числе на защиту от насилия в отношении несовершеннолетних (в частности, на защиту от буллинга). Депутат выразила уверенность, что в школьной программе появятся курсы и предметы, которые помогут детям лучше понимать свои права, механизмы их защиты и основы правового поведения.

О приоритете образования и науки говорил также мажилисмен Асхат Аймагамбетов.

– Впервые в истории страны вопросы развития науки, образования и инновационных технологий внесены в преамбулу Конституции, что закрепляет их статус как фундаментальных принципов развития государства, – акцентировал он. – Права граждан на бесплатное школьное обучение и получение высшего образования на конкурсной основе остаются незыблемыми. Государство не намерено сокращать свои обязательства в этих направлениях.

Депутат также обратил внимание, что законодательно соз­дается барьер для оптимизации бюджетов за счет учителей: никто не сможет инициировать снижение зарплат педагогов или урезать финансирование науки, такие действия будут расцениваться как прямое противоречие Конституции.

Шла речь и о фундаментальных ценностях, закрепленных в Конс­титуции, одна из них – жизнь человека. По словам директора Института законодательства и правовой информации Минюс­та Индиры Аубакировой, нет ничего выше естественного права на жизнь.

Спикер также высказалась относительно внедрения так называемого «правила Миранды» (норма, согласно которой при задержании человеку должны быть разъяснены его права): практическая реализация этой нормы, уверена Индира Аубакирова, зависит от всех госорганов: полиции, суда и Генеральной прокуратуры.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай затронула важный принцип, предлагаемый к зак­реплению в преамбуле новой Конституции, – это стремление Казахстана к миру и дружбе с другими государствами.

– Казахстан на протяжении своей истории последовательно демонстрирует миролюбивую политику. Ярким примером выс­тупают шаги в сфере ядерного разоружения, инициативы по содействию международному диалогу. Поэтому закрепление этого принципа можно рассмат­ривать как важное достижение, – убеждена депутат.

В течение шести часов телемарафона его ведущие обсудили со спикерами фактически все аспекты конституционной реформы и принципиальные новеллы проекта нового Основного закона. Мероприятие, таким образом, стало важной частью большой информационно-разъяс­нительной работы в преддверии республиканского референдума, назначенного на 15 марта.