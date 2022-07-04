Разговор с министром

Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с жителями города и ответил на их вопросы.

Повышенный интерес вызвала у шымкентцев встреча с министром культуры и спорта Дауреном Абаевым. Зал Молодежного центра оказался переполненным. Здесь собрались неравнодушные горожане, для которых важно, чтобы в городе развивались культура и спорт. Это было видно по той активности, с которой люди задавали вопросы.

Горожан беспокоит развитие культуры, поддержка талантов, работа спортивных и творческих кружков для детей. Программа Art Sport в Шымкенте мгновенно стала популярной, позволив тысячам мальчишек и девчонок посещать спортивные секции и творческие кружки. Люди просят расширить систему спортивных кружков, сделать их больше, утверждая, что чуть ли не каждый второй подрос­ток хочет заниматься спортом.

В Шымкенте по подушевому финансированию организовали работу 540 различных кружков и секций, в которых в мае, к примеру, занимались 32 577 детей. В местном бюджете на 2022 год предусмотрели 900 798 тыс. тенге. В марте дополнительно выделено 1 460 878 тыс. тенге, общая сумма составила 2 361 676 тыс. тенге. В связи с нехваткой выделенных средств до конца 2022 года возникает потребность в дополнительном финансировании еще 2 655 207,6 тыс. тенге.

Неудивительно, что разговоры о нехватке средств и сворачивании Art Sport вызвали беспокойство и недовольство горожан. Министр заверил, что программа продолжит работу, чтобы максимально большее число детей было вовлечено во всесторонне творческое развитие и занятия спортом.

– Проблема с этим вопросом будет решаться, мы сделаем все, чтобы охватить большую часть детей, – заверил аудиторию Даурен Абаев. – Мы анализируем, смотрим, будем все держать на контроле, исходя из потребности общества. Если вдруг резко вырастет потребность в каком-то виде спорта, конечно, мы будем его включать.

К воспитанию и всестороннему развитию подрастающего поколения через искусство в этом году активно подключатся аниматоры. Министр сообщил залу, что в этом году аниматоры порадуют казахстан­ских детей сразу десятью премьерами, а в состав создающегося творческого объединения «Қазақ анимация» войдут талантливые мультипликаторы из Шымкента, на счету которых не один мультипликационный фильм.

Более двух часов министр провел с микрофоном в руках. Ни один из вопросов не остался без ответа, включая и такой болезненный, как повышение заработной платы работникам сферы культуры и спорта.

Даурен Абаев напомнил, что в прошлом году в отрасли зарплаты выросли в среднем на 50%. Их рост продолжиться и дальше. Начиная с текущего года и до 2025-го жалованье планируется увеличить на 20%.

Шымкентцы также узнали, что уже в этом году писатели и издатели могут претендовать на получение одной из двух учрежденных литературных премий. Их планируют присуждать по семи номинациям: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Драматургия», «Художественный перевод», «Детская литература», «Комиксы» и «Лучший дизайн книги». Призовой фонд составляет 35 млн тенге. А значит, каждый номинант получит 5 млн тенге.

Учреждение литературных премий станет хорошей мотивацией для творчески одаренных людей. Хорошей поддержкой отечественным авторам и издателям может стать и проведение книжной ярмарки, по примеру той, что недавно открылась в Алматы. Даурен Абаев предложил провести такую же в Шымкенте.

Кроме культурно-просветительской функции и повышения интереса к чтению, проведение ярмарки будет способствовать привлечению туристов. Перспективы развития туризма также обсудили на встрече. Шымкент в этом плане располагает огромными возможностями. Город может принимать туристов и путешественников круглый год, учитывая теплый климат. Туристов привлекает здесь гостеприимство жителей, вкусная кухня, близость большого числа памятников истории и архитектуры, природных достопримечательностей, проведение многочис­ленных фестивалей и конкурсов.

Управление туризма и внешних связей Шымкента разработало несколько новых туристических маршрутов, включающих развлекательный, спортивный, медицинский и экстремальный туризм.

Неудивительно, что Шымкент вошел в тройку наиболее привлекательных для туристов городов. Только за первый квартал его посетили почти сто тысяч человек.

Для того чтобы поток этот увеличивался и дальше, надо создавать соответствующую инфраструктуру, включая строительство современных санузлов. Министр не стал обходить своим вниманием столь деликатную тему, посетовав, что многие казахстанцы жалуются на состояние туалетов, расположенных вдоль дорог и в городе в том числе. Даурен Абаев выразил готовность оказать поддержку инвесторам, готовым взяться за решение проблемы.

Министр также ознакомился с ходом строительства спортивной школы в жилом массиве «Бозарык». Бывший дачный поселок вошел в состав города, не имея никакой социальной инфраструктуры. Став горожанами, жители неоднократно просили городской акимат создать возможность для занятий спортом.

В программу поездки министра в Шымкент включили также ознакомление со строительством нового ипподрома, который теперь будет на окраине Шымкента. На его базе располагается детская конно-спортивная школа.

Кроме с троительства спортивной школы и ипподрома в текущем году в Шымкенте запланировано проведение ремонта 10 объектов культуры.