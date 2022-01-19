Разгромил супермаркет в поисках наркотиков мужчина в Атырау (видео)

Происшествия
Мужчина разгромил супермаркет в городе Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
16 января около 00:00 часов неизвестный, разбив окно одного из супермаркетов города, проник внутрь и разбросал продукты. В торговом помещении сработала сигнализация.
На место происшествия сразу прибыли полицейские. Стражи порядка по горячим следам задержали 31-летнего жителя Атырау. В департаменте сообщили, что злоумышленник с 2013 года находится на наркологическом учете.
По предварительным данным, мужчина проник в помещение в поисках наркотиков. На момент совершения преступления был трезв.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». В настоящее время он находится под административным арестом. Устанавливается сумма причиненного ущерба.
Кроме того, правонарушителю предстоит понести ответственность за нарушение режима чрезвычайного положения в соответствии со статьей 476 КоАП РК.
16 января около 00:00 часов неизвестный, разбив окно одного из супермаркетов города, проник внутрь и разбросал продукты. В торговом помещении сработала сигнализация.
На место происшествия сразу прибыли полицейские. Стражи порядка по горячим следам задержали 31-летнего жителя Атырау. В департаменте сообщили, что злоумышленник с 2013 года находится на наркологическом учете.
По предварительным данным, мужчина проник в помещение в поисках наркотиков. На момент совершения преступления был трезв.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». В настоящее время он находится под административным арестом. Устанавливается сумма причиненного ущерба.
Кроме того, правонарушителю предстоит понести ответственность за нарушение режима чрезвычайного положения в соответствии со статьей 476 КоАП РК.