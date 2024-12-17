Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге

Занятость , Госуслуги
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соцвыплата осуществляется вне зависимости от причин увольнения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 декабря 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 275,7 тыс. человек, при этом 235,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 79,3 млрд тенге, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минтруда

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают соцвыплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

В Минтруда напомнили, что выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода. Соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

В министерстве также рассказали, что необходимо сделать для назначения выплаты уволенному работнику. 

#Минтруда #безработные #соцвыплата

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