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Экономика , Общество
Размер пособий в сентябре озвучили в Минтруда

За 8 месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 292 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,9 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 8,4 млрд тенге.

По состоянию на 1 сентября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 533,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 180,1 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом “О республиканском бюджете” на соответствующий финансовый год.

На 1 сентября 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 54 208 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 46 408 тенге.

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