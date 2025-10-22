Об этом сегодня на пленарном заседании Мажилиса заявил глава правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото: t.me/KZgovernment

Отвечая на вопрос депутата на пленарном заседании Мажилиса о снижении дивидендов в госбюджет от национальных компаний, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что национальные компании направляют большие суммы на реализацию крупных инвестиционных и социальных проектов в регионах, а что касается прозрачности расходования средств, то этот момент сегодня обеспечен действующим законодательством.

«Вопросы открытости расходования тех средств, которые нацкомпании расходуют, вливают в экономику, он, на наш взгляд, обеспечен. Вы знаете, что в рамках принятого в этом году нового Бюджетного кодекса включена норма о том, что норма от выплаты дивидендов должна от каждой нацкомпании составлять не менее 50 и до 70%. Раньше этой нормы не было. Этот предел устанавливался постановлением Правительства. Мы считаем, что это серьезный шаг к открытости, подотчетности, повышению парламентского контроля за расходованием средств нацкомпаний», - отметил Бектенов.

По его словам, те средства, которые остаются в распоряжении нацкомпаний, они также открыто расходуются, согласно установленным законом процедурам – есть правила закупок, и эта информация прилагается к Отчету об исполнении республиканского бюджета. Здесь парламентарии и общество имеют возможность изучить эту информацию, проконтролировать, задать вопросы и внести коррективы.

«Что касается конкретно тех сумм, о которых вы говорите, действительно, эта сумма – разница в дивидендах, которая в госбюджет будет поступать, сформировалась за счет Фонда «Самрук-Қазына». Но здесь хотел бы привести ряд цифр: Фонд – как ключевой государственный институт развития реализует очень масштабную инвестиционную программу, которая оценивается в 53 трлн тенге. Огромные суммы. Конечно, Фонд вынужден не только свои средства вкладывать, чтобы реализовать эту инвестпрограмму, но и заимствовать на рынке, что, мы считаем, нормально», - сказал он.

Помимо инвестиционной программы «Самрук-Қазына» реализует целый ряд социальный проектов в различных регионах страны.

Для примера – только на строительства объектов здравоохранения в различных регионах направляется 550 млрд тенге; на строительство арендного жилья во всех регионах страны выделено 272 млрд тенге.