Размер выплат дивидендов от нацкомпаний включен в новый бюджетный кодекс – Бектенов

Правительство
225

Об этом сегодня на пленарном заседании Мажилиса заявил глава правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото: t.me/KZgovernment

Отвечая на вопрос депутата на пленарном заседании Мажилиса о снижении дивидендов в госбюджет от национальных компаний, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что национальные компании направляют большие суммы на реализацию крупных инвестиционных и социальных проектов в регионах, а что касается прозрачности расходования средств, то этот момент сегодня обеспечен действующим законодательством. 

«Вопросы открытости расходования тех средств, которые нацкомпании расходуют, вливают в экономику, он, на наш взгляд, обеспечен. Вы знаете, что в рамках принятого в этом году нового Бюджетного кодекса включена норма о том, что норма от выплаты дивидендов должна от каждой нацкомпании составлять не менее 50 и до 70%. Раньше этой нормы не было. Этот предел устанавливался постановлением Правительства. Мы считаем, что это серьезный шаг к открытости, подотчетности, повышению парламентского контроля за расходованием средств нацкомпаний», - отметил Бектенов.

По его словам, те средства, которые остаются в распоряжении нацкомпаний, они также открыто расходуются, согласно установленным законом процедурам – есть правила закупок, и эта информация прилагается к Отчету об исполнении республиканского бюджета. Здесь парламентарии и общество имеют возможность изучить эту информацию, проконтролировать, задать вопросы и внести коррективы.

«Что касается конкретно тех сумм, о которых вы говорите, действительно, эта сумма – разница в дивидендах, которая в госбюджет будет поступать, сформировалась за счет Фонда «Самрук-Қазына». Но здесь хотел бы привести ряд цифр: Фонд – как ключевой государственный институт развития реализует очень масштабную инвестиционную программу, которая оценивается в 53 трлн тенге. Огромные суммы. Конечно, Фонд вынужден не только свои средства вкладывать, чтобы реализовать эту инвестпрограмму, но и заимствовать на рынке, что, мы считаем, нормально», - сказал он.

Помимо инвестиционной программы «Самрук-Қазына» реализует целый ряд социальный проектов в различных регионах страны.
Для примера – только на строительства объектов здравоохранения в различных регионах направляется 550 млрд тенге; на строительство арендного жилья во всех регионах страны выделено 272 млрд тенге.

«То есть очень серьезные инвестиции, поэтому мы считаем что решения по дивидендам Фонда «Самрук-Қазына» с учетом тех факторов, о которых я сказал, достаточно взвешенные и обоснованные», - пояснил Олжас Бектенов.

#бюджет #Бектенов #расходы #нацкомпании

Популярное

Все
Адал азамат – опора государства
Подвиг Алии бессмертен
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
На востоке завершился дорожный мегапроект
Партнерство между братскими странами
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Пограничники провели открытый урок
Еще одна СВА открылась в регионе
В журналистику – с футбольного поля
Федерация профсоюзов РК сделала заявление по ратификации конвенции о МЗП
Чемпионки приняли присягу
«Номад» увеличивает отрыв
Аксакал казахского музыковедения
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
В приоритете безопасность – информационная и пожарная
Город растет и становится краше
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Братство, доверие, дружба
Развитие системы образования в Казахстане: достижения и перспективы
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

Мангистау получит статус региона-донора
Олжас Бектенов: Правительство прилагает все усилия для обес…
Подъем экономики будет обеспечиваться ростом в реальном сек…
Развитие системы образования в Казахстане: достижения и пер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]