Размеры пособий для многодетных назвали в Минтруда

Более 348 млрд тенге получили многодетные семьи в виде пособий с начала 2024 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года выплатами госпособия по многодетности в среднем охвачено 576,4 тыс. семей на общую сумму 348,9 млрд тенге, в том числе за сентябрь данный вид пособия получили 525,9 тыс. семей на общую сумму 35,2 млрд тенге.

На данное госпособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составили с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге; с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге; с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге; с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге; с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Необходимо отметить, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474 млрд тенге.