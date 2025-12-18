Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях активно обсуждается тема, связанная с размещением государственного флага РК на транспортных средствах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

«В целом по стране сотрудники полиции выявили и пресекли 82 факта грубых нарушений ПДД. Нарушители, используя Государственный флаг, намеренно препятствовали движению автотранспорта и создавали угрозу безопасности для себя и других участников дорожного движения. В таких случаях полиция не может бездействовать и обязана принимать соответствующие меры. При этом отдельные граждане, нарушившие ПДД, заявляют о якобы привлечении к ответственности за использование государственного флага. Это не соответствует действительности: указанные лица были привлечены к ответственности исключительно за факты нарушения правил дорожного движения. В этой связи напоминаем об ответственности за распространение ложной информации», – говорится в тексте обращения.

Вместе с тем в результате проверки было установлено, что в ряде случаев в городах Алматы и Шымкент были допущены незаконные, противоправные действия со стороны сотрудников полиции. Подобные действия являются недопустимыми.

«По данным фактам приняты принципиальные меры реагирования: к ответственности привлечены 8 сотрудников полиции (выговор, строгий выговор), в том числе представители руководящего состава. Еще четверо освобождены от занимаемых должностей. МВД последовательно придерживается принципов законности и равенства всех перед законом. Любые нарушения – как со стороны граждан, так и со стороны сотрудников — получают надлежащую правовую оценку. Государственный флаг Республики Казахстан имеет особое, сакральное значение как символ Независимости и суверенитета страны», – прокомментировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что МВД призывает граждан проявлять уважение к государственным символам и строго соблюдать правила дорожного движения.