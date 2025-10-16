Разработка мобильного приложения для людей с инвалидностью поможет в решении их проблем

Безбарьерная среда
750
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

С таким предложением выступила председатель ОО «Молодежное общество инвалидов» Айгерим Даулетбае­ва.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее мнению, приложение с легким, понятным функционалом для лиц разных категорий инвалидности позволило бы отправлять напрямую в профильные учреждения жалобы о замеченных недостатках. А там, в свою очередь, при необходимости будут составлять акт, предупреж­дать нарушителей. Если же недостатки не устранят в оговоренный срок, будет применено наказание в виде штрафа.

– Когда я слушала Послание, то сразу обратила внимание на тот факт, что Глава государства считает важным развитие инклюзивного образования. Думаю, это большой шаг навстречу тем, кто хочет и может получать знания, но в силу своего недуга не имеет для этого необходимых условий, – продолжила тему поддержки лиц с инвалидностью в регионе Айгерим Даулетбаева.

По ее словам, в Таразе в нас­тоящий момент работают только четыре школы, рассчитанные на предоставление услуг по инклюзивному образованию. Некоторым детям, чтобы попасть на учебу, приходится добираться из одного конца города в другой. А это под силу не каждому, неудивительно, что большая часть инвалидов школьного возраста предпочитают не посещать занятия. В некоторых случаях этому противятся сами ребята, либо их близкие во избежание утери госпособия.

– На мой взгляд, дети, которые способны учиться, все же должны ходить в школу. А обу­чение на дому надо оставить для тех, кто на самом деле не может посещать занятия по состоянию здоровья, имеет психоневрологические нарушения или не поддается обучению, – говорит Айгерим Даулетбаева.

Точно так же многие могут, а главное – хотят заниматься спортом. Это касается и жителей сел региона. Но приезжать в областной центр для тренировок им трудно в первую очередь в финансовом плане. В связи с этим лидер НПО предлагает местным властям рассмотреть возможность строительства спорткомплекса для лиц с инвалидностью, который включал бы бесплатное общежитие. По ее мнению, питание они могли бы оплачивать сами, за счет своего пособия, им просто необходимо место для проживания. Этот проект также решил бы вопрос передвижения по разным спортивным объектам города, что пока доставляет им неудобства. Тем более что прецеденты есть – в трех областях такие комплексы уже существуют.

Другим распространенным барьером для лиц с инвалидностью, по мнению председателя общественного объе­динения, все еще является отсутствие доступности социальных объектов. Речь в данном случае идет о пандусах, тактильных дорожках, подъемниках и лифтах.

– Взять хотя бы Дворец школьников. Здание построе­но совсем недавно. Но при проектировании разработчики не учли в его парадной части наличие пандуса. При этом внутри есть лифт и тактильная дорожка. Но как детям с инвалидностью попасть в само здание?! И таких примеров немало, – делится наблюдениями Айгерим Даулетбаева.

Неоднократно встречаясь с особенными людьми, руководитель общественной организации поняла, что большинство из них даже не знают, какие имеют права и, соответственно, как их защищать.

– Нам нужен правовой проект, направленный на разъяс­нение и обучение, потому что, к сожалению, столкнувшись с проблемой, людям с инвалидностью проще смириться, а не решать ее, – посетовала собеседница.

И это действительно так. Некоторые из граждан с ограниченными возможностями не умеют даже написать заявление. Кто-то не имеет навыков пользования компьютером, для кого-то сложно пройти процедуры через электронное правительство. Но сделать фото и написать пару строк с помощью сотового телефона может практически каждый, уверена правозащитница. Мобильное приложение в связи с этим было бы очень кстати.

#мобильное приложение #инклюзия #инвалидность

