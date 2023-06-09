Развитие атомной промышленности обсудили сенаторы с руководством Казатомпрома

Как отметил депутат Суиндик Алдашев, Казатомпром остается крупнейшим производителем урана в мире, на которого приходится около 22% от мирового объема производства урана.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутаты Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели встречу с руководством АО «НАК «Казатомпром». Основной темой обсуждения стали вопросы дальнейшего совершенствования деятельности национального оператора по импорту и экспорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель комитета Суиндик Алдашев отметил, что Казатомпром по итогам 2022 года остается крупнейшим производителем урана в мире, на которого приходится около 22% от мирового объема производства урана.

«Повышение эффективности деятельности компании «Казатомпром» является определяющим для дальнейшего развития атомной промышленности Казахстана. Для этого необходимо продолжить работу по внедрению новых и оптимизации используемых методов геологоразведки, добычи и переработки урана, повышению уровня передела продукции, восполнению сырьевой базы, диверсификации транспортных маршрутов поставки урана и подготовки высококвалифицированных кадров», - подчеркнул сенатор.

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Ержан Муканов проинформировал сенаторов о том, что в структуру предприятия входят 14 уранодобывающих и 4 урано-перерабатывающих компании, а также 16 сервисных и вспомогательных предприятий.

Кроме того, он рассказал и о планируемых к реализации трех крупных проектах. В их числе: строительство сернокислотного завода мощностью 800 тыс. тонн в год, строительство наземного перерабатывающего комплекса мощностью 900 тонн в год и аффинажное производство закиси-окиси урана мощностью 6 000 тонн в год.

Предполагается, что данные проекты позволят снизить дефицит серной кислоты и обеспечить ею предприятия на территории страны, а также начать выпуск продукции более высокого передела.

Подводя итоги встречи, депутат Алдашев подчеркнул, что комитет Сената открыт для совместной работы и предложений, направленных на дальнейшее повышение диферсификации и эффективности атомной промышленности Казахстана в целом и Казатомпрома в частности.