Развитие казахско-туркменских отношений по восходящей отметил президент

Международное сотрудничество, ШОС
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве лидера туркменского народа.

По словам Касым-Жомарта Токаева, казахско-туркменские отношения развиваются по восходящей.

«Туркменистан является очень авторитетным нейтральным государством, играющим большую роль в обеспечении мира, безопасности, многостороннего сотрудничества. Ваше присутствие сегодня в Астане имеет очень большое значение, в первую очередь, с точки зрения обсуждения конкретных вопросов нашего взаимодействия в области энергетики», – сказал глава государства.

Лидер Казахстана выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку культурного наследия казахского народа – открытие памятника великому композитору Курмангазы Сагырбайулы в Ашхабаде.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в саммите ШОС и за личную поддержку в открытии монумента туркменскому поэту Махтумкули Фраги в столице Казахстана.

«Мы Вам благодарны за приглашение в качестве почетного гостя на саммит Шанхайской организации сотрудничества. У нас была возможность высказать мнение нейтрального Туркменистана в этой международной структуре. Как Вы отметили, у нас очень много возможностей и потенциала в решении вопросов в сфере энергетики», – отметил председатель Халк Маслахаты.

Также на встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, транспорта и логистики.

#переговоры #Токаев #ШОС #Туркменистан #Гурбангулы Бердымухамедов

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