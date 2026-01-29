Развивается инфраструктура Алаколя
В области Абай реализуется масштабная программа развития туристической инфраструктуры побережья озера Алаколь. В прошлом году на развитие зоны отдыха был направлен 1 млрд тенге, в текущем году выделено 2,4 млрд тенге из местного бюджета. В селе Кабанбай завершено строительство спасательной станции, проведены работы по благоустройству и ремонту улиц. К началу купального сезона планируется установка 117 камер видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта и обеспечение полного покрытия мобильной интернет-связью.