В планах – увеличение еже­дневного потока туристов с 20 тыс. до 75 тыс. человек. Проведена работа по укреплению береговой линии для предотвращения подтоплений зон отдыха. Разрабатывается проектно-сметная документация для дальнейшего укрепления берега стоимостью 15,2 млрд тенге. Решается также проблема дефицита электро­энергии и изношенности сетей, разрабатывается ПСД на строительство магистральной линии электропередачи и трансформаторной подстанции. До 2029 года в области планируется реализация 48 проектов на 87,4 млрд тенге, включая строительство лечебно-оздоровительного комплекса «Алаколь» с участием азербайджанских инвесторов.