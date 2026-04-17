Обещавший поставить дорогую технику иностранец скрывался в Германии

Из Германии экстрадирован иностранец для привлечения к уголовной ответственности за хищение денег в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

По данным следствия, в 2014 году, он, действуя в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в поставке компьютерной техники, обманным путём завладело деньгами казахстанского предпринимателя в размере 1 млн долларов США.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года он задержан в Германии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.