Разжигавших костры четырех человек выявили в Иле-Алатауском нацпарке

Четырех нарушителей, разжигавших костры в Иле-Алатауском нацпарке, оштрафовали почти 1,4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

С началом пожароопасного сезона ДЧС совместно с местной полицейской службой, сотрудниками Иле-Алатауского государственного национального природного парка провели более 45 рейдов, пресекли нарушения правил пожарной безопасности, по которым административные штрафы выписаны 4 отдыхающим на общую сумму 1 380 000 тенге.

Также природоохранная полиция составила 5 протоколов по адмстатье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» в виде предупреждения.

«Чтобы не допустить природных пожаров, работают мобильные групп из сотрудников Департамента ЧС и полиции Алматы. Помогают им нести службу конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений, привлекаются волонтеры. Эти группы проверяют потенциально «горячие» точки, где могут возникнуть пожары. При рейде применяются дроны, оснащенные тепловизорами и системой оповещения, автомобили оповещения», – рассказали в департаменте.

Спасатели призывают жителей и гостей южной столицы не бросать окурки на сухую траву, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами. Особую опасность представляет осознанный поджог сухой травы, например, для приведения в порядок близлежащей территории, предостерегли в ведомстве.