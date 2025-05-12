Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В области Жетысу идет работа над проектом по строительству современного реабилитационного центра для инвалидов, сообщает корреспондент медиа-портала «Казахстанская правда»

«По поручению Главы государства, в текущем году в Талдыкоргане запланировано начать строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью, рассчитанного на 150 мест, - сообщили в областном управлении координации занятости населения и социальных программ. - Общая стоимость проекта составит порядка 8,9 миллиарда тенге».

Под центр отведен земельный участок площадью в 5 гектаров.

«В 2025 году на строительные работы из республиканского бюджета выделен миллиард тенге, - уточнили в управлении. - Введение этого реабилитационного центра в строй позволит расширить возможности для качественного исполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов, а также улучшить процесс социализации людей с инвалидностью».

На сегодня в области Жетысу зарегистрировано 25 315 жителей с инвалидностью, что составляет 3,5% населения области. В регионе действует 31 организация, оказывающая 32 вида специальных социальных услуг инвалидам, из них в условиях стационара – 7, полустационара – 8, временного пребывания – 2, в условиях домашнего обслуживания – 15.

