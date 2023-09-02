Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин

Мнения
57

В нынешнем послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на том, что начатые политические преобразования должны стать основой реформ социально-экономической жизни страны и предложил ряд конкретных мер, напрямую касающихся повышения благосостояния наших граждан.

Реализация новой экономической политики, объявленной президентом, должна стать ответом на многие современные вызовы рынка труда. В свою очередь, динамичное развитие экономики позитивно повлияет на создание достойных условий жизни и труда наших соотечественников.

Рост экономики невозможно представить без труда миллионов наших соотечественников, поэтому проблемы социально-трудовой сферы должны решаться пропорционально экономическим показателям страны.

Важный аспект для федерации профсоюзов РК, как самой массовой общественной организации страны, отстаивающей интересы двух миллионов своих членов - работников предприятий и организаций, это вопрос повышения размера минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге с 1 января 2024 года. ФПРК поддерживает данную инициативу, которая открывает возможность повысить уровень экономической состоятельности граждан. Повышение минимальной заработной платы при благоприятной ситуации создаст возможность повысить в целом уровень оплаты труда, а также вывести из тени скрытую заработную плату.

Являясь защитником интересов трудящихся, ФПРК всецело поддерживает президентские инициативы по решению актуальных проблем в сфере производственного травматизма с принятием Концепции безопасного труда до 2030 года. Наши представители принимают непосредственное участие в разработке Концепции, направленной на переход от затратной к риск-ориентированной модели безопасности и охраны труда.

Несмотря на то, что динамика производственного травматизма за последние пять лет показывает определенное снижение, в целом, ситуация в этой сфере остается неблагоприятной. Ежегодно на производстве мы теряем около 200 человек и более 1000 пострадавших.

Сформировавшаяся за прошедшие годытак называемая компенсационная модель управления охраной трудаосновывается на реакции уже свершившихся несчастных случаев, по итогам проведенного расследования. Однако, сейчас потенциал этой системы практически исчерпан, в условиях вызовов цифровой экономики она не работает. Нам необходимо сформировать такую модель, которая будет быстро реагировать и действовать в меняющихся условиях. С этой точки зрения, новая Концепция безопасности труда отвечает риск-ориентированному подходу.

Профсоюзное сообщество не может не радовать тот факт, чтопостепеннорешаются  вопросы социальной поддержки работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Позиция профсоюзов всегда была четкой- вопрос стоял о снижении пенсионного возраста для работников, занятых во вредных условиях труда.

Озвученныеглавой государства меры по введению специальной социальной выплаты с 55 лет до достижения пенсионного возраста для данной категории работников – это только первый позитивный шаг, направленный на решение этого вопроса.

Профсоюзы неоднократно заявляли, что вопрос снижения пенсионного возраста должен решаться комплексно, вкупе с необходимой социальной поддержкой. Сегодня первый шаг четко обозначил президент в своем послании народу.

Не менее важная проблема нашего общества, озвученная главой государства - кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям.

Федерация профсоюзов поддерживает задачи, поставленные президентом по трансформации образовательной системы с учетом потребностей рынка труда, поскольку кадровый потенциал страны – важнейший драйвер роста экономики будущего.

Главной задачей профессионального образования сегодня является его адаптация к современным реалиям, с учетом сегодняшних требований в каждой конкретной отрасли.

Сегодня из уст президента мы услышали поддержку еще одной профсоюзной инициативы- о регулировании платформенной занятости и разработке действенных механизмов защиты трудовых прав платформенных работников. 

Как подчеркнул Токаев, сегодня в этом секторе работают свыше полумиллиона человек, однако их трудовые права все еще слабо защищены. 

Федерацией профсоюзов совместно с международными экспертами в 2021 году проведеноисследование правовой и практической среды социально-трудовых отношений в секторах, в которых преобладают нестандартные формы занятости, в том числе цифровые и интернет-платформы, самозанятость и неформальная занятость. Мы выработалирекомендации по содействию формализации занятости и созданию достойных условий труда для работниковданного сектора и передали свое видение социальным партнерам в правительстве страны.  

Популярное

Все
В интересах Человека труда
Strong speech – сильная речь
Селу – опережающее развитие
Ожидаемое решение
Перспектива на века
По новым коридорам кооперации
Геологии – комплексное реформирование
Вперед, за знаниями!
«Молочный» опыт СКО
Погода в Казахстане в сентябре
Президент произвел ряд новых назначений
Золотой мост дружбы
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Конкретные цели, четкие результаты
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в Чили
С днем рождения, Марин!
Недорого и комфортно
Ержан Саденов назначен новым министром внутренних дел Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Ташкент увозит Кубок Казахстана
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Акима Павлодара освободят от должности
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Т. Дуйсенова провела встречу по вопросам госполитики в религиозной сфере
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев проводил Рахмона в аэропорту
Президенты Токаев и Рахмон посетили Офис цифрового правительства
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Как выучить язык и обрести друзей
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима

Читайте также

Послание президента народу Казахстана отвечает настроениям,…
Геологии – комплексное реформирование
Это абсолютно новые выборы – глава ЦИК о выборах акимов рай…
Президентские инициативы совершают своего рода "game-change…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]