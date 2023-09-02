Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин

В нынешнем послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на том, что начатые политические преобразования должны стать основой реформ социально-экономической жизни страны и предложил ряд конкретных мер, напрямую касающихся повышения благосостояния наших граждан.

Реализация новой экономической политики, объявленной президентом, должна стать ответом на многие современные вызовы рынка труда. В свою очередь, динамичное развитие экономики позитивно повлияет на создание достойных условий жизни и труда наших соотечественников.

Рост экономики невозможно представить без труда миллионов наших соотечественников, поэтому проблемы социально-трудовой сферы должны решаться пропорционально экономическим показателям страны.

Важный аспект для федерации профсоюзов РК, как самой массовой общественной организации страны, отстаивающей интересы двух миллионов своих членов - работников предприятий и организаций, это вопрос повышения размера минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге с 1 января 2024 года. ФПРК поддерживает данную инициативу, которая открывает возможность повысить уровень экономической состоятельности граждан. Повышение минимальной заработной платы при благоприятной ситуации создаст возможность повысить в целом уровень оплаты труда, а также вывести из тени скрытую заработную плату.

Являясь защитником интересов трудящихся, ФПРК всецело поддерживает президентские инициативы по решению актуальных проблем в сфере производственного травматизма с принятием Концепции безопасного труда до 2030 года. Наши представители принимают непосредственное участие в разработке Концепции, направленной на переход от затратной к риск-ориентированной модели безопасности и охраны труда.

Несмотря на то, что динамика производственного травматизма за последние пять лет показывает определенное снижение, в целом, ситуация в этой сфере остается неблагоприятной. Ежегодно на производстве мы теряем около 200 человек и более 1000 пострадавших.

Сформировавшаяся за прошедшие годытак называемая компенсационная модель управления охраной трудаосновывается на реакции уже свершившихся несчастных случаев, по итогам проведенного расследования. Однако, сейчас потенциал этой системы практически исчерпан, в условиях вызовов цифровой экономики она не работает. Нам необходимо сформировать такую модель, которая будет быстро реагировать и действовать в меняющихся условиях. С этой точки зрения, новая Концепция безопасности труда отвечает риск-ориентированному подходу.

Профсоюзное сообщество не может не радовать тот факт, чтопостепеннорешаются вопросы социальной поддержки работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Позиция профсоюзов всегда была четкой- вопрос стоял о снижении пенсионного возраста для работников, занятых во вредных условиях труда.

Озвученныеглавой государства меры по введению специальной социальной выплаты с 55 лет до достижения пенсионного возраста для данной категории работников – это только первый позитивный шаг, направленный на решение этого вопроса.

Профсоюзы неоднократно заявляли, что вопрос снижения пенсионного возраста должен решаться комплексно, вкупе с необходимой социальной поддержкой. Сегодня первый шаг четко обозначил президент в своем послании народу.

Не менее важная проблема нашего общества, озвученная главой государства - кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям.

Федерация профсоюзов поддерживает задачи, поставленные президентом по трансформации образовательной системы с учетом потребностей рынка труда, поскольку кадровый потенциал страны – важнейший драйвер роста экономики будущего.

Главной задачей профессионального образования сегодня является его адаптация к современным реалиям, с учетом сегодняшних требований в каждой конкретной отрасли.

Сегодня из уст президента мы услышали поддержку еще одной профсоюзной инициативы- о регулировании платформенной занятости и разработке действенных механизмов защиты трудовых прав платформенных работников.

Как подчеркнул Токаев, сегодня в этом секторе работают свыше полумиллиона человек, однако их трудовые права все еще слабо защищены.

Федерацией профсоюзов совместно с международными экспертами в 2021 году проведеноисследование правовой и практической среды социально-трудовых отношений в секторах, в которых преобладают нестандартные формы занятости, в том числе цифровые и интернет-платформы, самозанятость и неформальная занятость. Мы выработалирекомендации по содействию формализации занятости и созданию достойных условий труда для работниковданного сектора и передали свое видение социальным партнерам в правительстве страны.