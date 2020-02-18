Реализация проекта в планах – Ногаев о присоединении Казахстана к газопроводу "Сила Сибири-2"

Казахстан и Россия продолжат переговоры по проведению через территорию РК газопровода "Сила Сибири-2". Об этом в кулуарах заседания Правительства сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Реализация данного проекта пока в планах. Конкретные параметры не обозначены, есть различные варианты поставки газа из России в Китай. Мы предложили провести газопровод через территорию Казахстана. Наша заинтересованность в том, чтобы обеспечить газификацию Восточно-Казахстанской, ряда северных областей страны. Господин Новак (министр энергетики РФ Александр Новак – прим. автора) принял во внимание, будем дальше отрабатывать", – сказал Ногаев.
Напомним, ранее первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов заявлял
, что Казахстан рассматривает несколько вариантов газификации востока страны, в том числе за счет российских газотранспортных магистралей.
12 февраля в рамках рабочего визита в Москву министр энергетики РК Нурлан Ногаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории Казахстана с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад – Восток".
"Сила Сибири-2" – проектируемый газопровод между газовыми месторождениями Западной Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.