Редкие рукописи Корана представлены в Алматы

Культура
53

Выставка «Исламская духовность» открылась в южной столице, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Центральном государственном музее Республики Казахстан открылась уникальная выставка «Исламская духовность», приуроченная к празднику Курбан айт. На ней впервые представлены редкие рукописи Корана, а также другие ценные религиозные тексты.

Выставка состоит из нескольких разделов: «Коран и его толкования», книги «Мухаммадия» и «Мухтасар», а также литографические издания религиозного содержания. Особое внимание привлекает генеалогия пророков, выполненная в виде свитка длиной 4,45 м и шириной 25 см, содержащая историю 25 династий пророков от Адама до Мухаммеда и учителя суфизма Джалаладдина Руми.

Также посетители смогут увидеть рукопись священного Корана 1643 года и оригинальный свиток Корана длиной 9,5 м и шириной 2,5 см, написанный мелкими буквами и состоящий из 114 сур.

Выставка также включает книги, отпечатанные в Стамбуле, Бомбее, Египте, а также в Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге, Ташкенте и Самарканде. Среди экспонатов – историческое издание, охватывающее период от Адама до XIX века, книга «Мухаммадия» из библиотеки Машхур Жусуп Копеева и «Генеалогия рода ходжа» Мухамеджана Сералина.

На торжественном открытии присутствовали сын известного теолога Халифы Алтая Әбдірахим Алтай, историк-востоковед Омир Оразулы, руководитель Центра религиоведения Алмасбек Шагырбай и религиовед Жузей Аманкулулы.

Выставка продлится до 1 июля 2024 года.

#выставка #ислам #Коран #рукописи Корана

Популярное

Все
Токаев: «Курбан айт олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»
Творить добро и проявлять милосердие
Пусть совершаются дела благие
Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником
Бектенов: «Курбан айт напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии и великодушии»
Обряд жертвоприношения от имени главы государства совершен на Курбан айт
Редкие рукописи Корана представлены в Алматы
Преодоление. Пять лет созидания
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
В Индонезии сетчатый питон съел женщину
Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации
Фанаты Димаша изучают казахский язык
«Мы никогда не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи» - вице-премьер
День животноводов отмечается в Казахстане
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Димаш Кудайберген принял участие в проекте главного телеканала Китая
КазНТОБ имени Абая завершает сезон постановкой «Сильфида»
Уровень реки Жайык продолжает снижаться
Восемь дзюдоистов представят Казахстан на Олимпиаде в Париже
Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске
Сеул возобновляет вещание в КНДР через громкоговорители
Потребление мяса и мясопродуктов в РК выросло на 2%
Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе
Беспомощную престарелую женщину спасли в Степногорске
Ремонт дорог продолжается в столице
Данилина выиграла парный турнир в Бари
Зангар Нурланулы стал первой ракеткой Азии среди юношей
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры …
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
Выдающийся ученый Николай Ядринцев познакомил великого русс…
Казахстанский фильм «Талак» режиссера Данияра Саламата попа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]