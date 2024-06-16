Редкие рукописи Корана представлены в Алматы

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В Центральном государственном музее Республики Казахстан открылась уникальная выставка «Исламская духовность», приуроченная к празднику Курбан айт. На ней впервые представлены редкие рукописи Корана, а также другие ценные религиозные тексты.

Выставка состоит из нескольких разделов: «Коран и его толкования», книги «Мухаммадия» и «Мухтасар», а также литографические издания религиозного содержания. Особое внимание привлекает генеалогия пророков, выполненная в виде свитка длиной 4,45 м и шириной 25 см, содержащая историю 25 династий пророков от Адама до Мухаммеда и учителя суфизма Джалаладдина Руми.

Также посетители смогут увидеть рукопись священного Корана 1643 года и оригинальный свиток Корана длиной 9,5 м и шириной 2,5 см, написанный мелкими буквами и состоящий из 114 сур.

Выставка также включает книги, отпечатанные в Стамбуле, Бомбее, Египте, а также в Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге, Ташкенте и Самарканде. Среди экспонатов – историческое издание, охватывающее период от Адама до XIX века, книга «Мухаммадия» из библиотеки Машхур Жусуп Копеева и «Генеалогия рода ходжа» Мухамеджана Сералина.

На торжественном открытии присутствовали сын известного теолога Халифы Алтая Әбдірахим Алтай, историк-востоковед Омир Оразулы, руководитель Центра религиоведения Алмасбек Шагырбай и религиовед Жузей Аманкулулы.

Выставка продлится до 1 июля 2024 года.